Rocková skupina Led Sezelim patří k severu Čech jako zelí k dobrému vepřovému či pečené kachně. To, že tento fakt není ani po 30 letech hraní v hudebních klubech i na festivalech po Česku i za kopečky dost vnímán vedením statutárního města Děčín a kraje či místní kulturní obce, je věc jiná. Nijak nebrání, aby kapela všude tam, kam přijede pobavit, za svým názvem s patriotismem uváděla v závorce své domovské město.

Led Sezelim. | Foto: Archiv kapely

Led Sezelim vznikli v květnu 1993. Po celou tu dobu se v sestavě střídá jen tucet muzikantů, a to až způsobem hokejové střídačky. Žánrově těžko uchopitelná parta, dnes schovaná za termín crossover-rock, s výhradně vlastní hudební produkcí i českými texty, ale také poezií literárních klasiků, si prošla stylovým vývojem, zaznamenaným na více albech. Od poctivého britského rythm´n´blues z dnes legendární prvotiny „S knedlikem v kapse“ (1994), přes jasný hard rock na CD „Úplně mimo“ (1995) a „V příštím století snad…“ (1996), až téměř k branám folk rocku s kolekcí „Dům ztracených her“ (1997) i evidentním tápáním k tavenému hospodskému pub rocku alba „Nekonečné noci v hostinci U drevokocúra“ (1999). Plodná 90. léta tím pro střídající se členy bandu (Míla Kliment, Richard Musil, Martin Zíka, Pepinno Pech, Honza Gorej, Milan Douda, Lojza Bělota, Jirka Komár Jeřábek, Jana Štrbová) skončila, nepočítáme-li zvěčnění rozhlasového pořadu „Led Sezelim Na vlnách Českého rozhlasu“ (1996), regulerní výběrovku „Od začátku 1993… 1999 do konce?“ (2000), nostalgickou vymetávku archivu „Fosílie: Rarity od Led Sezelim“ (2001) plus spoluúčast na eponymním albu „Jana Drvoštěpová“ (2000) jejich spřízněné písničkářky.

Benešovský zámek nabídne do konce školního roku ještě mnoho akcí

Na další aktivitu si fanoušci museli počkat do roku 2013, kdy kapela začala víc hrát a slavila 20. narozeniny. V té éře vyšla dvě retrospektivní DVD, o jejichž obsahu nejlépe hovoří samotné tituly: „Led Sezelim Story 1994 – 1995“ (2013) a „Led Sezelim Story 1996 – 1999“ (2014). Konečně narozené regulérní studiové CD „Park Viktoria“ (2015) odpíchlo Led Sezelim k masivnímu hraní a určilo svou barevností tvář kapely na dalších pět let. Alboví bratříčci „V Českém moři“ (2016) a „Nemusí, kdo nemá rád“ (2019) pak ještě více zpestřili živě hraný početný repertoár, poctivě předvedený 25 nejlepšími kusy v roce 2018 na velkém koncertě „Čtvrtstoletí s rockem Led Sezelim“. V éře po roce 2012 se muzikanti opět prostřídávali, jmenovitě Míla Kliment, Milan Douda, Richard Musil, Honza Gorej, Pepinno Pech a Adam Musil, Tomáš Nargy Veselý i Ondra Martin.

Kapela, dnes působící ve čtveřici Richard Musil (zpěv), Honza Gorej (bicí, zpěv), Milan Douda (baskytara) a Ondra Martin (kytara), oslaví s některými ex členy a se spřátelenou punkovou partou Krumpáče z Prahy třicetiny v pátek 26. května 2023 od 20.00 hodin v děčínském hudebním klubu Le Garage Noir koncertem „30 let Led Sezelim“ s podtitulem „30 ro(c)ků – 30 songů“. A protože Mekkou českého rocku je Praha, hráli Led Sezelim s Krumpáči už 6. května 2023 v předpremiéře v pražském Hudebním klubu na vlnách Kamina Boat.