První šestikilometrová trasa povede z nádraží k rozcestníku Tolštejnské cesty. Kdo si chce výlet opravdu užít, může odsud vyrazit po cyklostezce, která nás nejdříve dovede k hradu Tolštejn. Odtud se pak po červené značce dostaneme na rozhlednu Jedlová. Pokud preferujeme kratší trasu, z rozcestníku Tolštejnská cesta můžeme jít po zelené na rozcestí u Ranče a dál po červené na Jedlovou horu.

Druhá trasa je časově náročnější a obnáší něco přes osm kilometrů. „Hned na prvním rozcestníku se dejte doprava do kopce. Cesta je značená zelenou i žlutou a dovede Vás až k Třípanskému sloupu. Stále pokračujte po zelené směrem na Stožecké sedlo. Minete vrcholek Konopáč s historickým bunkrem, vyhlídku Sofie, až dojdete na Stožecký hřbet. Tady odbočíte vlevo po modré i zelené značce. Cesta vás dovede až k nově vybudované lávce Cozrovka, která přemosťuje hlavní silnici ke Svoru. Je to krásné místo s výhledy na dominanty Českého Švýcarska. Určitě stojí za to se tu chvilku zastavit a udělat pár fotek. Na druhé straně najdete i místo na svačinku. Odtud pak vede takzvaná nová cesta. Je to vlastně oranžově značená cyklostezka. Využijeme jí a půjdeme po ní až k místu, kde se říká Na Milíři. Cestou se nabízejí úchvatné pohledy na Jedlovou horu, hrad Tolštejn i samotný Jiřetín pod Jedlovou. Na Milíři se pustíte po červené dolů doleva z kopce. Po dlouhém sestupu dojdete až k hlavní silnici a na druhé straně pak narazíte na žlutou značku. Ta Vás přes Lesné dovede do Jiřetína pod Jedlovou“, popisuje cestu moderátor Českého rozhlasu Sever Petr Beran.

Obě trasy končí ve sportovním areálu Jiřetín pod Jedlovou. Na všechny účastníky zde čeká nejen zasloužený buřtík zdarma, ale také country kapela. „Oba ročníky pochodu se velice vydařily a zúčastnily se jich stovky nadšených turistů, z nichž se také rekrutují naši posluchači. Výlet na rozhlednu je ideální způsob, jak alespoň na chvíli zapomenout na stres, který nyní většina z nás prožívá“, uzavírá ředitel Českého rozhlasu Sever Milan Knotek.

