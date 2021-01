Pokud vlastníte dron, zbystřete. Od nového roku se totiž mění pravidla pro létání s drony.

Dron - ilustrační fotografie. | Foto: Aspen.PR

Od 1. ledna 2021 vstoupila v platnost pro provozovatele povinná registrace dronů, které mají kameru a těch, které jsou těžší než 250 gramů. Dalším novým pravidlem je povinná registrace pilotů takových bezpilotních prostředků a úspěšné složení online testu na webu Úřadu pro civilní letectví: dron.caa.cz. S drony do 250 gramů lze sice létat nad lidmi, neplatí to ale pro davy lidí. Drony také musí létat vždy na dohled pilota a maximálně do výšky 120 metrů nad zemí.