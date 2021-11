Nepokoušejte se přemlouvat Janu G. z jedné severočeské benzinky, aby si „teď a tady“ rozpletla skvostný dredový drdol. Mě se to povedlo až po týdenním přemlouvání a s určitým štěstím.

Paní Jana G. má vlasy dlouhé bezmála metr a půl. | Foto: Ivan Sobotka

S rozpuštěnými vlasy jsem jí „nachytal“ o tomto víkendu u výdejního stojanu. Za žádnou cenu ale nechtěla, abych ji fotil zepředu (nebo z profilu) a trvala na anonymitě. Co ale prozradila? Vlasy má dlouhé aktuálně 142 cm, (sama je vysoká 164 cm) a nestříhá si je od svých patnácti let (není jí ještě pětatřicet). Nejsou v žádném případě nastavované. Není pravda, že má s dredy zásadní problémy – udržují se stejným způsobem jako všechny běžné vlasy. To, že je občas středem zájmu skrze otázky typu “když si ty vlasy sundáte, tak je perete v pračce? A myjete si je vůbec ?“ nebo „ určitě si je na noc sundaváte a jak je potom napojujete?“ ji již nerozhází. Jednou si vlasy neprozřetelně upravovala za pokladnou a rozpuštěné je komentovala čtyřletá holčička: „mami, ta paní vypadá jako opravdová medúza…“