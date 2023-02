Liší se Ventolinův koncert pro zahraniční publikum od toho pro domácí? Bývá před show ještě nervózní? Přečtěte si rozhovor. Ventolin se s dalšími nominovanými v exportním projektu Czeching představil už v září v klubu Fuchs2. Šestnáctičlenná zahraniční porota, složená ze zástupců evropských festivalů a rádií ,z nich vybrala pár vítězů pro Nizozemí.

Davide, jako lokaci pro vznik Czechingového videa jste volil autoservis. Proč právě to místo a kterou jsi vybral písničku?

To místo a ta písnička spolu souvisí. Když jsem přemýšlel, jaké místo vybrat, napadaly mě úhledná a pěkná místa. Pak jsem si říkal, že by bylo fajn, točit úplně někde, někde, kde to je trošku špinavější či zajímavější. Přemýšleli jsme nad nákupním centrem. Pak nás s Prokopem Holoubkem napadl autoservis, zároveň v písničce Posun času je autoservis důležitý slovo, takže se to propojilo.

Zároveň mám pocit, že kutilství je s Ventolinem neodmyslitelně spjaté. DIY vyrobené stoly, podladěné synťáky i různé efektové krabičky… Tvoříte i dnes hudbu, řekněme objevným kutilským způsobem?

Určitě, to je zásadní věc. Nejsem takový nerd, že bych si ty věci byl schopný vyrobit, ale zajímají mě. A zajímá mě vymyslet, jak to udělat. U mě je to spíš o tom, ne, že bych si s pájkou vyráběl synťáky. Spíš přemýšlím, jak synťáky i jiné věci zapojit do nějakého celku.

Pomineme-li covid, v posledních letech jste intenzivně hrál, stihl jsi bavit i nespočet koncertů v zahraničí. Byla to výhoda pro Czeching 22?

Myslím, že jo, na druhou stranu těžko říct. Pro mě je zajímavá věc, že mě pozvalo pražské Radio Wave.

Zdroj: Youtube

Co je u Ventolina nového? Třeba klip MHD, propagující městskou dopravu po svém, v duchu tradiční Ventolinovy tvorby i hláška „Nech doma SUV, jeď radši MHD“. Inu úplně nová píseň od Ventolina ze 30. ledna 2023, kterou zahraje i v Hraničáři, ta má dost jasné poselství!

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) i český hudebník Ventolin/ David Doubek představili v pátek 27. ledna novinku na podporu městské hromadné dopravy s jednoduchým názvem MHD. Ke skladbě je i klip s charakteristickými prvky Ventolinovy tvorby. Za projektem je se SDP ČR i agentura EventHouse. Producent a režisér klipu je Jiří Nevečeřal.

„Jedním z poslání SDP ČR je propagace veřejné dopravy. To může mít různé podoby, my šli netradiční cestou. Cílíme na mladší publikum, i na všechny, co pochopí nadsázku, humor. Hlavní poselství písně je jasné: jeď radši MHD,“ řekl šéf marketingové skupiny SDP ČR Slavoj Dolejš.

V písni zní autentické zvuky, nahrané ve vozidlech MHD, i co cestující znají. Song MHD nasbíral tři dny po zveřejnění už víc než 18 000 zhlédnutí na YouTube.

„Původně jsme chtěli jednoduchou vánoční skladbu z autentických zvuků tramvají, autobusů, trolejbusů i hlášení stanic. Následně jsme ale nápad rozšířili, škála zvuků MHD je široká. Ventolin byl pro nás nejlepší volba, nejen tuto formu dopravy aktivně užívá, ale je podle našeho názoru jeden z nejlepších hudebníků, co umí pracovat s podobnou škálou zvuků,“ řekl Jiří Nevečeřal z agentury EventHouse. Ta vymyslela projekt, scénář i režii videoklipu.

Po určení obsahové části zkomponoval David Doubek píseň, která tvůrčí tým nadchla na první dobrou. Sdělení je jasné, hudba skvělá, nadsázka zřejmá. I do tvorby klipu se promítl styl DJ Ventolina. Ten často užívá natáčení na tzv. „green screen“.

„Protože jsme z jiného projektu měli pěkné záběry z MHD po celé ČR, zpracování pro nás byla logická. Doplnění klipu o záběry z reálného prostředí a k tomu lehce extravagantních situací hezky zapadalo do textu, dělá klip koukatelnější. Ventolin si dal na skladbě záležet, do hlasové části zapojil i svou ženu. Zkrátka tomu věří, spolupráce ho baví. Velkou míru zásluh na vzniku má Sdružení dopravních podniků; dalo nám volnost i podporu k tvorbě,“ řekl dále Nevečeřal.

David Doubek dodává: „Na přelomu září a října 2022 mi volal můj manažer, že by si Sdružení dopravních podniků přálo ode mne píseň na podporu MHD ze zvuků autobusů, tramvají a tak. Připadlo mi to zvláštní, praštěné i milé. Pak jsem od sdružení dostal balík zvuků brzd, houkaček i zprávu o činnosti s grafy a statistikami jako podklad, což mě skolilo. Chvíli jsem váhal, jak z toho udělat písňový text, pak mě napadlo, že to chce zkratku i drama. MHD jsou tři písmena i ultimátní protivník SUV jsou tři písmena a pak už to šlo samo. Zjistil jsem, že znělky, pípáky i hlášení znějí melancholicky, romanticky, vznikla taková vesele romanticko - melancholická píseň o tom, co mi na MHD připadá hezké s naučným sloganem.“

Ventolin/David Doubek, je český hudebník, zpěvák, DJ. Věnuje se elektronické i taneční hudbě, je vysokoškolským pedagogem. Od roku 2002 působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, učí tu kulturní antropologii. Jeho nejznámější skladba je Disco Science z roku 2017 z alba Vitajte. Aktuálně má skladba 2 200 000 zhlédnutí na kanálu YouTube.

Radek Strnad a Zdeněk Nausar