Jubilejní šedesátý ples dobrovolných hasičů v Mikulášovicích praskal ve švech a to doslova, pořadatelé museli přidávat stoly a židle, aby mohli uspokojit všechny zájemce.

Jubilejní 60. ples hasičů v Mikulášovicích. | Foto: Deník / Tomáš Fúsek

Hasičské akce patří asi nejen v Mikulášovicích k těm vyhledávaným a tak není divu, že šli na dračku nejen samotné vstupenky, ale také lístky do tomboly. Ceny stály jako vždy za to, celou atmosféru večera podtrhla nejen kvalitní hudba, ale i připravený program. Předtančení v podání místní taneční skupiny Step by Step, ocenění výjezdové jednotky za obětavou a náročnou práci a nechybělo ani půlnoční překvapení.