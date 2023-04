Oddíl stolního tenisu Slavoj Děčín pořádal tradiční velikonoční turnaj dvouher a čtyřher.

Účastníci turnaje ve stolním tenisu | Foto: Slavoj Děčín

Do turnaje se přihlásilo třináct hráčů, kteří byli rozlosováni do tří skupin. Dvě skupiny byly čtyřčlenné a jedna pětičlenná. Ve skupinách se hrálo každý s každým na tři vítězné sety. Po sehrání ve skupinách byli všichni hráči nasazeni podle pořadí ve skupinách do vyřazovacího pavouka.

Poražení v prvním a druhém kole pavouka hráli dále o celkové umístění. Po celodenním boji nakonec zvítězil Jindra Kranich, který ve finále porazil J. Šmucra 3:0. Třetí místo získali P. Mokráček a P. Šolín. Ve čtyřhrách zvítězili P. Šolín s V. Hladíkem, když ve finále porazili 3:1 J. Šmucra s M. Stachem. Na závěr všichni hráči dostali drobné ceny.

Výsledky

Dvouhry čtvrtfinále

J.Šmucr - J.Schneider 3:0

P.Šolín - J.Havel 3:0

J.Kranich - P.Stelzik 3:0

P.Mokráček- M.Stach 3:0



Semifinále

J.Šmucr - P.Šolín 3:2

J.Kranich - P.Mokráček 3:0



Finále

J.Kranich - J.Šmucr 3:0



Čtyřhry semifinále

J.Šmucr M.Stach-J.Schneider D.Zívalová 3:2

P.Šolín V.Hladík -J.Havel P.Stelzik 3:0



Finále

P.Šolín V.Hladík – J.Šmucr M.Stach 3:1



Konečné výsledky

1. J.Kranich

2. J.Šmucr

3. P.Mokráček a P.Šolín

5. M.Stach

6. J.Havel

7. J.Schneider

8. P.Stelzik

9. V.Hladík

10. D.Zívalová

11. M.Chládek

12. A.Popelka

Jaroslav Šmucr