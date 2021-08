Varnsdorfští studenti se účastnili zajímavého projektu

Studenti VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf v projektu „JID – The Journey is the destination“ Varnsdorf - Studenti varnsdorfské VOŠ, SPŠ a SOŠ oboru Informační technologie se i přes všechna „covidová“ opatření tento rok účastnili projektu s názvem „JID – The Journey is the destination“ („Cesta je náš cíl“).

Učitelé VOŠ, SPŠ a SOŠ zapojení do projektu | Foto: Marie Kucerová