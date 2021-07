Nedávno jsme ale přijali pozvání od kolegů z Jiříkova na tzv. srandamač - a vlastně jsme ani nevěděli, co nás čeká.V sobotu ráno tedy část jednotky v počtu 1+5 vyrazila směr Jiříkov a po příjezdu jsme se po roce a půl potkali s kolegy jak z Čech, tak i z Německa.

Po slavnostním nástupu následovalo seznámení s tratí a opravdu se potvrdilo, že se jedná o "Srandamač".Jednalo se o vezení kolegy v kolečku, řezání špalku ruční pilou ve dvojici, nebo přenesení kýble s vodou na páteřní desce.Po těchto úkolech celé družstvo muselo vypít 3 lahvová piva, což nebyla úplně sranda, neboť jsme byli docela zadýchaní po předešlých úkolech.Pak následoval klasický útok s vodou - oba proudaři museli nastříkat do terče se zalepenými brýlemi; prostřední proud musel shodit plechovku dětskou vodní pistolí.Po doběhnutí do cíle už nás čekalo jen to příjemnější v podobě grilovaných klobás, studeného piva a kofoly.Po sečtení výsledků jsme ukořistili krásné druhé místo.

Za občerstvení a celkově povedenou soutěž děkujeme kolegům z SDH Jiříkov.

Hasiči Varnsdorf