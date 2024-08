/FOTO/ VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf se v uplynulém školním roce zapojila do projektu Erasmus+ s názvem „SMART COOK“, týkající se oblasti gastronomie a její IT opory. Jednoduše řečeno - „varnsdorfští ajťáci vařili společně s polskými kuchaři podle chytré kuchařky, kterou si sami vytvořili“. Projektu se zúčastnili žáci studující obor gastronomie z partnerské školy, která sídlí ve městě Ostróda /Polsko/ a žáci oboru Informační technologie VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf.

Nejdříve přijeli na týden žáci z Polska, poté navštívili polské město Ostróda varnsdorfští studenti. Oba dva pobyty se nesly ve znamení dobré praxe, vaření, zábavy a workshopů zaměřených na food styling. Varnsdorfští představili tzv. chytrou kuchařku - „SMART COOK“, která uživatelům umožní vygenerovat recepty dle preferencí na několik dní dopředu včetně nákupního seznamu tak, aby se neplýtvalo surovinami. „Polské kolegy jsme zasvětili do tvorby databází a společně jsme začali pracovat na receptech pro chytrou kuchařku,“ řekli nám účastníci projektu.

Během setkání se studenti zdokonalovali v kulinářských a IT dovednostech. Zúčastnili se workshopů, které vedli polští mistři: pan Jarosław Flis a kroužek venkovských hospodyněk Luba. Během exkurze do závodu OSI Poland Foodworks v Górce si také prohlédli, jak vypadá moderní proces výroby oblíbených hamburgerů. Během pobytu měli žáci možnost poznat půvaby Ostródy a celého regionu, navštívit olštýnské staré město, zúčastnit se workshopů na Univerzitě v Olštýně a upéct legendární toruňský perník. Mimo jiné zbyl čas i na návštěvu ostřihomského přístavu na jezeře Drwęckie. Hlavním cílem projektu bylo zvyšování digitální gramotnosti pomocí inovativních postupů, seznámení žáků s aktuálními trendy na trhu práce a výměna postupů a dobré praxe v oblasti gastronomie a její IT podpory.

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf