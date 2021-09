Soutěže ve Varnsdorfu se účastnila následující družstva. Slavětín, Osek A, Obora A, Tuchovice, Oobora B, Klapý B, Čížkovice, Klapý C, Jirkov B, Předonín, Koštice, Želenice, Kryry II, Černouček B, Obrnice a Lukavec B.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.