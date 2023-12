/ROZHOVOR/ V děčínském kině Sněžník si přijdou v sobotu 16. prosince od 19 hodin na své fanoušci Karla Gotta. Jeho písně tu totiž zazpívá Ondřej Provazník a společně s ním vystoupí také hudebník Felix Slováček. O tom, že půjde o velkou událost, svědčí beznadějně vyprodaný sál kina. Pořadatelka akce Andrea Vanišová a zpěvák Ondřej Provazník, který má od Ivany Gottové svolení zpívat písně z repertoáru legendárního českého zpěváka, poskytli rozhovor.

Karel Gott | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Andreo, jste hlavní producentkou vánočního koncertu Ondřej Provazník - Felix Slováček: Písně Karla Gotta. Co vás přivedlo k uspořádání tohoto koncertu?

AV: Karel byl skoro členem naší rodiny a ani o tom nevěděl. Tatínek ho miloval již od svého mládí a dodnes nám vypráví, jak šel za pár korun na jeho první koncert v Lucerně, myslím že 10 korun. Doma máme všechny jeho desky, knihy, obrázky, dokonce už i povlečení. A abych se vrátila k podstatě otázky, proč tento koncert? Taťka letos slavil 70. narozeniny a mamka mu jako dárek objednala Ondry vystoupení. Nevěděli jsme, co od toho čekat a báli jsme se. Až později se ukázalo, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které kdy mamka udělala. Ondra si všechny hned získal svojí přátelskou povahou, pokorou a vtipem. Když člověk zavře oči, má pocit, že před ním stojí Karel a zpívá, přitom ho Ondřej nijak nenapodobuje, ale zachovává si svoji osobnost. Lidsky jsme si s Ondrou sedli neuvěřitelně. Mám pocit, jako bych ho znala léta a trávit čas s ním je pro mě radost a vždycky si to moc užiji. Jsem mu neskonale vděčná za to, že mě podporuje v plnění si mého snu, a to je uspořádání koncertu. Vždycky jsem o tom snila, ale nikdy k tomu nenašla odvahu, až s ním. A jsem pyšná na to, že mohu takového člověka společně s Felixem Slováčkem představit i lidem v Děčíně. Navíc Vánoce a Karel? To k sobě prostě patří! Spíše si neumím představit, že by byly Vánoce bez Karla a já jsem šťastná, že je letos budu moci s Ondřejem a Felixem prožít. Asi opravdu platí, že jednou si dole a jednou nahoře, jak říká Ondra, zákon "jedničky". Loňský rok byl pro mě příšerný a srazil mě na kolena, ublížili mi lidé, kterým jsem věřila, ale najednou letošní rok jsem jako ve snu a vše do sebe tak nějak zapadá. Život je prostě jedna velká jízda.

Setkala jste se někdy s Karlem osobně?

AV: Když nebudu počítat koncerty, kde jsem jako většina měla pocit, že kouká chvílema jen na mě (vtípek), tak jsem taťkovi domluvila přes pana Honzu Adama setkání před koncertem v Ústí nad Labem, pro taťku to byl životní zážitek a dodnes na to velmi rád vzpomíná. A pak jednou jsme byla v manželem ve Dvoře Králové v zoo, všichni tam obdivovali nově narozené opičky a já se otočila doprava a najednou jsem tam u safari jeepu viděla Karla, oblečeného jako Indiana Jonese a spadla mi brada, šla jsem k němu a poprosila ho o fotku a on jako vždy s úsměvem souhlasil.

Divadelní bazar a benefiční koncert podpořil děti z dětského domova v Kamenici

Kdy a kde tedy koncert bude a na co se můžeme těšit?

AV: Koncert bude 16. 12. 2023 v kině Sněžník v Děčíně a můžete se těšit na vánoční galakoncert, který se snažíme připravit do posledního detailu a moc si přejeme, aby si to všichni užili a odcházeli s pocitem, že teď začaly opravdové Vánoce. Bude hrát Felixův Big band, zazní největší hity Karla Gotta v podání Ondřeje, domlouváme sbor, určitě chceme pro diváky připravit nějaké dárečky a překvapení a mohou se těšit i na hvězdné hosty. Zajímavostí možná je, že toto turné kdysi Felix jel právě s Karlem, takže je jen lehce pozměněné a všichni se moc těší, že si ho zase zahrají a zazpívají.

Součástí koncertu prý budou i nějaké malé vánoční trhy…

AV: Ano, v celém prostoru kina Sněžník budou rozmístěny stánky s jídlem a pitím, kávou, čokoládou apod. Budou tam i korálky, drogerie a kosmetika, kvalitní moravská vína. Některé výrobky si budou moci návštěvníci zakoupit domů jako suvenýry nebo případně jako vánoční dárky. Dokonce budeme mít připravený i vánoční fotokoutek z lepenky.

Zdroj: archiv pořadatele

Ondřeji, jak jste se vůbec dostal ke zpěvu?

OP: Moje mamka koupila kdysi mojí sestře CD s písničkami pro děti, sestru to nějak moc nebavilo a já si to vzal a poslouchal a říkal jsem si: 'Ty jo, to je docela dobrý'. A tak jsem se vlastně k hudbě dostal a objevil jí.

Vy nemáte pouze písně Karla Gotta, ale v roce 2015 jste natočil svůj první videoklip, který se vysílal dokonce i na Óčku, je to tak?

OP: Je to tak. Byla to taková první meta. Píseň se jmenuje Ranní svit, sám jsem si ji otestoval, je to moje autorská věc. A bylo to takové snění o tom, jaké by to bylo mít svojí velkou lásku. Upřímně jsem hrdý, že se tato věc povedla.

A jak jste se vůbec dostal ke zpívání písní Karla Gotta?

OP: Ono to úplně nebylo tak, že bych si řekl, že budu teď zpívat jen písničky Karla Gotta, ale lidi to ode mě chtěli. Říkali mi, že to zní jako Karel a že se jim to líbí, a tak jsem to zpíval dál. Svojí první písničku Karla Gotta jsem zpíval již na základní škole, byla to píseň Pretty Woman a všichni mi museli tleskat, aby mě podpořili.

Rosák, Říha a Pečenka. Tito pánové pobavili diváky na Jílovském zámku

Vy máte jako jediný povolení od Ivanky Gottové zpívat písničky Karla Gotta, je to tak?

OP: Ano, je to tak. Byli jsme dokonce za ní doma s mým manažerem Vojtou na Bertramce, představili jsme jí náš projekt a jakým směrem se chceme ubírat. Nechtěli jsme dělat nic za jejími zády, přeci jen je Karel národní klenot a měl by se opečovávat.

Setkal jste se někdy s Karlem Gottem osobně?

OP: Několikrát a vždy to byly chvíle, na které nikdy nezapomenu. Hodně mě naučil. Určitě se mi líbil jako zpěvák, to bezpochyby, ale musím uznat, že daleko víc jsem ho měl rád jako člověka, který mi byl takovým vzorem.

Proč by měli Děčíňáci přijít právě na váš koncert s Felixem?

OP: Jak již řekla Andrejka, Karel je poklad, rodinné stříbro a Vánoce a Karel patří jednoznačně dohromady a moc nás všechny tato spolupráce baví a pokusíme se dát lidem to, co jim chybí, a to je kvalitní hudba před nejkrásnějšími svátky roku.