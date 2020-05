Letní otevírací doba do 31.10. 2020 na Vlčí hoře: každý den 09:00 - 17:00 (za dobré viditelnosti do 18:00).

Letní otevírací doba do 31.10. 2020 na Dymníku: každý den 10:00 – 17:00 (za dobré viditelnosti do 18:00).

Vstupné: Děti do 6 let zdarma. Děti od 6 do 15 let, senioři, invalidé, studenti, členové KČT s platným průkazem a majitelé Senior pasu 10 Kč. ostatní 20 Kč.

Na rozhlednách je možné zakoupit sběratelsky ceněné dřevěné známky, mince Pamětník, vizitky a další upomínkové předměty.

Na vaši návštěvu se těší provozovatelé. Aktuální informace získáte na www.kctkrasnalipa.cz.

Václav Hieke