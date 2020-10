Milí přátelé písniček Waldemara Matušky. Ve složité současné nejistotě s Covidem 19 jsme zvolili tuto jistotu. Koncert bude.

Waldemar Matuška | Foto: Deník/Divíšek Martin

Počet návštěvníků bude limitován do 100 osob, a to na předem objednaná zarezervovaná místa. Rezervaci místa můžete provést tak, že zatelefonujete na uvedené telefonní číslo, kde obdržíte nejen číslo účtu, ale i variabilní symbol, jímž je číslo stolu a židle, kterou budete mít po zaplacení vstupného rezervovanou. Vstupenku na základě dokladu o platbě obdržíte na místě u pokladny. Za komplikace se vám omlouváme, ale situace si to žádá.