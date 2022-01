V Děčíně se odehraje část hokejového mládežnického MČR krajů do 15 let

Děčín je jedním ze dvou měst, ve kterých se bude od čtvrtka do neděle konat hokejové mládežnické mistrovství České republiky krajů do 15 let. Turnaj je rozdělen do dvou základních skupin po sedmi týmech a utkání se hrají na tři třetiny po patnácti minutách.

Zimní stadion Děčín | Foto: Ústecký hokej