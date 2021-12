Ale na přelomu roku David Stypka zemřel, vytratil se z našich životů i z rádií. Už už to vypadalo, že nám zbyly jen ty dvě desky a pár hitů navíc, ale s novým školním rokem svitla naděje. Firma Universal Music tak přišla s báječným pokračováním hudebního života již zesnulého matadora Stypky, když vydala jeho třetí album „Dýchej“. Ve spolupráci se svou kapelou Banjeez a manažerem Martinem Ledvinou její základy stihl Davida Stypka natočit ještě dřív, než se na něm fatálně podepsal covid. Ach jo…

„Výjimečný hudebník i básník tu zpívá o naději. Album „Dýchej“ je završením pozoruhodné a nenapodobitelné hudební cesty Davida. charismatický písničkář ze severu Moravy tu připravil 11 autorských písní, z nichž čiší naděje i chuť do života,“ konstatovala Štěpánka Batíková z Univerzalu. Dokončili ho zpěvákovi spoluhráči i přátelé ze skupiny Bandjeez s producentem Martinem Ledvinou. Novinka vyšla s klipem k písni „Farmářům“ u vydavatelství SinglTon.

Zdroj: Youtube

Nelze než souhlasit, že je tvorba Stypky poslední roky naprosté zjevení české hudební scény. „Za druhé album „neboj.“, které vydal už se skupinou Bandjeez v roce 2017, má Cenu Anděl v kategorii Sólový interpret roku. Především si zcela přesvědčivým i nezpochybnitelným způsobem získal přízeň a respekt posluchačů, odborné kritiky i kolegů z branže. Nové album Dýchej vznikalo tři roky. Stypka na něm začal pracovat v roce 2018 a nepřestal, ani když v létě roku 2019 onemocněl. Některé skladby přepsal, aby více odrážely jeho aktuální životní rozpoložení.

„Jestli byla předchozí deska neboj. o všemožných formách strachu, Dýchej je hlavně o naději," nepřekvapivě se shodují členové jeho skupiny Bandjeez: Matěj Drabina, Pavel Sotoniak a Maro Zeman. To oni s producentem Ledvinou citlivě uchopili Davidem rozpracované písně a dokončili je, aby zůstala zachována jejich přesvědčivá autenticita. Pozitivnější vyznění nahrávky potvrzuje už její 1. singl „Farmářům,“ který byl uveden do rádiového éteru. „Tak nějak vzdychají andělé, co se neudrží a padají z nebe k nám dolů, a tebe prozradí krůpěj na čele, pro méně chápavé zválené obrazce z obilných stvolů, Tak jsme se milovali – ve větvích stromů s větrem vláli a zváleli úrody půl farmářům, Tak jsme se milovali – ve větvích stromů s větrem vláli a smazali oblohy půl hvězdářům…“ Stypka se v krásné odlehčené milostné písni zas představuje jako nezaměnitelný autor i interpret s mimořádnou dávkou talentu, citu, vkusu. V písni kloubí výraznou melodii s bolestí a radostí.

Po naléhavých vztahových výpovědích „Dobré ráno, milá“ s hostující Ewou Farnou i jímavé baladě „Jericho“ z předešlé řadovky zpívá o lásce s nadhledem i nenucenou samozřejmostí. Je to protiklad k písni „Láska není“ z desky předchozí. Z Davidova podmanivého hlasu na nás zas krása, smutek i naděje padá; proto ho máme dál rádi, a budeme mít. I další skladby vycházejí zajímavě, pestře, svěže. V „Růži“ má spády až zlodějské, a pro myslíte? Jasně, že ve v tom zas láska. Nové album je plné osobité poetiky, pro níž jsou typické jedinečné básnické obraty i absence prvoplánovosti. Písně tu vynikají nepodbízivými melodiemi a emotivní interpretací jeho sytého, často až mrazivě uhrančivého hlasu. „David Stypka je nový archetyp umělce, samorost, originál, jeden největší své generace. Když mi hrál a zpíval nápady, já věděl, že je to nové, čerstvé i objevné, ale pocitově jako bych ty písně už znal,“ líčí producent Ledvina. Ví, že texty Stypky mají víc významových rovin.

Svými backvokály přispěla i Kateřina Marie Tichá, a to do osudové strachu plné působivé keltské balady „Marie“ s flétnami, chorálem i tajemstvím. „Ještě mi chvíli lži, Marie, než nás objeví psi, než nás tma přikryje…“ Geniální, na albu jedna z nejhezčích. Těším se, jak se k ní jednou podaří videoklip.

Za zvláštní pozornost stojí obal novinky. Grafický návrh zpracovali hudebníkovi přátelé – ostravští výtvarníci Jan Kulich a Georgi Stojkov. „Odrazili jsme se od poslechu alba Dýchej. Je to základní i nezbytná životní funkce ohraničená hvězdičkou jako dnem narození a křížkem co dnem odchodu. To, co je mezi tím, je jeden samotný život, v případě našeho loga spojuje úsměv. Myslím, že se nám zdařilo vytvořit symbol života. Uvnitř fanoušci najdou zadýchaná

skla na fotkách všech hudebníků, právě jako v klipu Farmářům,“ líčí ti dva. Snímky fotili Tanasis Andoniadis, Darina Kubíková i Radek Drbohlav. „Davidovy písně zobrazují život i svět kolem přesvědčivě i emotivně. Je až jisté, že stopa, jíž nechají, je nesmazatelná. Je zázrak, že i dnes jsou originální tvůrci, držící svůj pomyslný palec na tepu doby. Novinka Dýchej to stvrzuje,“ ví Martin Červinka, kreativní ředitel SinglTon i Stypkův objevitel. Rozpoznatelným rukopisem rodák z Dobrá u Frýdku-Místku obohatil i nadcházející alba Vladimíra Mišíka (píseň „Děkuji“ z alba Půlnoční obraz) či Beaty Hlavenkové (podmanivá „Píšu ti“ uzavírající album „Žijutě“). Obě už podzimu 2021 těší publikum. „Novinka Stypky si Bandjeez smysluplně navazuje na předešlé nahrávky Čaruj (2014) i neboj. (2017), uzavírá pomyslnou trilogii. Jeden z nejočekávanějších domácích hudebních počinů roku se k posluchačům dostal zkraje září,“ dodala Tereza Burová z Universalu.

Radek Strnad