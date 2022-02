Pro sever Čech to zvlášť bude událost; jinak bývá společný koncertní projekt zpívající pianistky Beaty i trumpetisty Oskara k slyšení spíš v Praze, Brně i dalších velkých centrech. Odkazuje to i na fakt, že něžné, poetické a pestré CD „Žijutě“ (nezaměnit za Žlutě!) od nezávislého nakladatelství Minority Records 2021 už napoprvé je adept na Album roku 2021.

Beata Hlavenková točila alba i koncertovala s Lenkou Dusilovou či Anetu Langerovou a patří mezi nejvýraznější české muzikantky s nezaměnitelným nadžánrovým autorským rukopisem; dokazuje to její i Oskarovo loňské CD i její hudba k úspěšnému strhujícímu filmu o české sportovní legendě, „Zátopek“ (vyšlo u Minority Records 2021, LP má výpravný obal s filmovou grafiku, jinak už je ale jen či download, ne CD).

Oskara Töröka, budoucího Beatina koncertního sólo parťáka, znají mnozí i jako jednoho z nejvýraznějších jazzových trumpetistů své generace. Tolik radosti i citu, nutno slyšet živě! Vedle hraní ve své kapele Vertigo je též člen kapely Čikori výrazné zpěvačky Ivy Bittové, působí i na mezinárodní scéně a má úspěch. Už na albu „Sně“ (2019) u Animal Records, CD s texty Bohuslava Reyneka i Petra Borkovce či Doroty Baarové sám Oskar Beatu doprovází na svou tradiční trubku, ale i na bicí a elektroniku.

A ještě k poezii (i svěží klasička Emily Dickinson), hlasům (vedle Beata párkrát rodně slovensky, Thom Artway i Oto Klempíř), tónům, náladám i pestrosti CD „Žijutě“, kde je překvapivý i smutně-radostný host zpěvák podmanivého hlasu David Stypka, ač bohužel zesnul už v lednu 2021. Zajímavé je, že mu vyšlo loni na podzim úžasné nadčasové album „Dýchej“ s působivým klipem „Farmářům“ s kapelou Bandjeez.

Jak vnímá Beata svou „dávnou“ spolupráci s ním v písni „Píši ti“, která patřila původně ke snímku Dukla 61? „Psali jsme ji s Davidem, dlouho ležela v šuplíku. Na předloňském songwriting campu David navrhl: Pojďme ji dopracovat! Už jsme to nestihli, ale použila jsem alespoň jeho demo zpěvy. Jeho génius se neztratil,“ ví Beata.

Proč tento název alba? „Žijutě živote se vším, co přinášíš i bereš, co v sobě obsahuješ“ - ta zdánlivě jednoduchá myšlenka inspirovala šesté sólové album hudebnice, zpěvačky i producentky Beaty Hlavenkové, které na podzim 2021 vyšlo na LP, CD i digitálně u Minority Records.

Hlavenková, držitelka dvou Cen Anděl i Ceny Jantar, se po albu „Sně“ i soundtracku „Zátopek“ plně zaměřila na sólo tvorbu, texty i zpěv. Posluchači ji budou „cpát“ do jakékoliv hudební škatulky dost nesnadno, Hlavenková vyšla vstříc inteligentnímu popu s elektro beaty a nadžánrovými přesahy, které jsou tak vlastní její tvorbě. Přirozeně vykročila od básní i snění k vlastnímu vyjadřování, byť jí ponor do impresionistického zvuku bude vždy vlastní.

„Už nechci tolik snít, chci říct více vlastních slov i myšlenek. Miluji zpívání a aranžování, mám zalíbení v kontrastech, cítím se v tom všem dobře, sebevědomě. Dávám tomu i množství energie, času a vzdělávání se. Každou píseň na Žijutě jsem opatřila tím, co chtěla. Někdy to znamenalo rozličný počet hostů. Oproti Sně je Žijutě rozmáchlejší, napěchovanější. Seděla jsem dlouhé hodiny ve studiu a točila, přehrávala, zkoušela zvuky, aranže, hledala ty správné cesty. Jen díky deadlinu tam nesedím doteď, “ říká s úsměvem Hlavenková.

České i dva slovenské texty 11ti skladeb odrážejí aktuální náladu autorky, důležité životní momenty, vzpomínky i stále se prohlubující lásku ke zpěvu. Úvodní píseň „Oka mih“ spadá do období práce na nerealizovaném projektu OOO, kde začala Hlavenková zpívat, a právě s Lukášem Duchovičem, textařem a sound designerem psala skladbu „Pořád je to tak“. „Když padá sníh“ vychází z fráze oblíbeného autora Eckharta Tolleho, „Běžím“ odráží myšlenku knihy „Born to run“ i okrajově upomíná na prožité dny se Zátopkem, s jeho sountrackem. Písní „425 - Dobrý den, noci“ se vrací do básnířčina rodného amerického města Amherst, kde Hlavenková tři roky pobývala. „Zahrada“ zas vypráví o nedávné době lockdownu a vypořádání se s nelehkou situací. Živelně, přímo ve studiu vznikl text „Sovám“ v kooperaci s hlasovou koučkou Pavlou Fendrichovou, pop písničkářem Thomem Artwayem i raperem z J. A. R. Otou Klempířem. V nové aranži tu představí Beata skladbu „Komíhání“, kterou napsala na text Václava Kvapila pro dávný projekt Eternal Seekers, spolupráci zdaleka nejen s Lenkou Dusilovou.

Co píseň, to tu jiný host – světově proslulý náš jazzman Tomáš Liška, houslistka Gabriela Vermelho, Pavla Fendrichová, Lukáš Duchovič, Vojta Nýdl, tomu Beata loni produkovala krásné album „Dítě z větru“, Rich Perry, syn slavného otce Adam Koller, Thom Artway, Oto Klempíř, člen TataBojs Tomáš Neuwerth a důležitý David Stypka.

„Skladba Píšu ti patřila ke snímku Dukla 61. Napsali jsme ji s Davidem, dlouho ležela v šuplíku. Až na songwriting campu v loňském roce David Stypka navrhl dopracovat ji. Už jsme to nestihli, použila jsem alespoň jeho demo zpěvy. Jeho génius se neztratil,“ dodává ke spolupráci se Stypkou Beata Hlavenková.

Zásadními partnery jsou na desce i na pódiu trumpetista, bubeník Oskar Török, kytarista i spoluproducent Patrick Karpentski a basista Miloš Klápště. Tvoří koncertní Kapelu Snů, s komorním i velkým zvukem, každý obsluhuje víc nástrojů a přispívá vokály. Finální mix opatřil slovenský kytarista, muzikant i sound designer Andrej Hruška (Zuzana Mikulcová, Katarína Máliková). O vizuální stránku alba se starala Zuzana Lednická ze Studia Najbrt i fotografické duo Shotby.us, držitelky ceny Czech Grand Design. Tedy se nezbývá než těšit, jak Beata vše pojme, co dá ve dvou živě, čím strhne. Uvidíte/uslyšíte sami.

PS: Když v lednu Varnsdorf propásnete, přijeďte v úterý 2. 2. od 20.00 hodin do pražského Divadla Archa. Víc je na webu Beaty Hlavenkové. „Žijutě“ je k poslechu na streamovacích službách: https://lnk.to/zijute

Klip z alba „Žijutě“, „Láska, tvl!“ zpívají Beata a Oto Klempíř:

Zdroj: Youtube

Radek Strnad