Masopust letos proběhne v sobotu 26. února od 14 hodin a nebude chybět veselý program v zoo ani oblíbený masopustní průvod městem se spoustou zastávek, dobrého jídla, hudby, zpěvu a tance. „Úkolem toho, kdo se bude chtít zapojit do soutěže O nejchutnější masopustní koblihu, bude donést v den konání akce do zoo 3 smažené koblihy vlastní výroby a shodné náplně.

Lze tak učinit do 13.45 hodin. Jeden soutěžící může do soutěže přihlásit i více svých koblihových trojic. Podmínkou je pouze změna náplně nebo těsta. Donesené vzorky bude anonymně hodnotit tříčlenná porota, která se zaměří na 3 faktory: vzhled, chuť a náplň,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. Vyhodnocení soutěže proběhne tentýž den nejpozději do 15.00 h v zoo. Účast v soutěži není věkově omezena. Vítěz se může těšit na zajímavý balíček.

Zoo Děčín

VIDEO: Láska, Emoce nebo Jednorožec. Výstava v Centru Pivovar vás zaujme