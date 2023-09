Téměř pět desítek umělců bezplatně věnovalo jedno ze svých děl na podporu dostupné akvalitní péče o seniory a lidi v závěru jejich života v domácím prostředí. Zájemci je mohou v rámci prodeje získat ve dnech 13. a 14. září 2023.

Kostka - charitativní prodej obrazů "Až do konce doma" | Foto: Kostka Krásná Lípa

Veškerá díla jsou již nyní zveřejněna v katalogu na internetových stránkách příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa www.azdokoncedoma.cz. Charitativní prodej uměleckých děl se Kostka rozhodla uspořádat v rámci připravované oslavy 15. výročí své činnosti.

Hana Volfová, ředitelka Kostka, p.o.: „Kostka poskytuje pomoc a podporu lidem v obtížných či krizových situacích, které sami obvykle neumí řešit. Rozsah našich činností je velmi široký a patří k nim také péče o seniory a lidi v závěru života v domácím prostředí, a to v takovém rozsahu, v jakém si to přejí. Záleží nám na tom, aby život lidí v jeho závěru byl důstojný, v kontaktu s blízkými. Dojímá mě, s jakou mírou podpory se setkáváme. Velice si proto vážíme, když lidé pomáhají spolu s námi, ať už poskytnutím či koupí jedinečných uměleckých děl.“

15 let Kostky na Křinickém náměstí v Krásné Lípě

Kdy: čtvrtek 14. září

Program: 14.00 zahájení oslavy, 14.45 charitativní prodej obrazů, 15.45 taneční soubor Lila Rosa, zpěvák Pavel Ferenc, 16.45 písničkářka Jana Vébrová, 17.45 muzikant a výtvarník Tomáš Braun.

Obrazy do charitativního prodeje spolu s regionálními umělci poskytly i známé osobnosti uměleckého světa, jako Vladimír Franz, Vladimír 518, Adéla Rúčková, Pavel Beneš, Rozálie Prokopcová, Ivan Záleský, Martin Rak, Václav Sojka, Zbyšek Macháček, Tereza Cerhová. Cenové nabídky na koupi obrazů Kostka přijímá elektronicky na www.azdokoncedoma.cz nebo na email obrazy@komunitnicentrum.com. Přijaty budou cenové nabídky učiněné nejpozději do 11.45 hodin dne 13. 9. 2023. Poté bude možné nabídku učinit ještě osobně, v rámci oslav příspěvkové organizace Kostka dne 14. 9. 2023 od 14.45 do 15.45 hodin.

Kostka Krásná Lípa připravuje oslavy 15 let své činnosti na září. Kostku založilo město Krásná Lípa jako svou příspěvkovou organizaci v roce 2008. Provozuje komunitní centrum a T-klub v Krásné Lípě, ale většina jí poskytovaných sociálních služeb má působnost v 18 obcích Šluknovska. Jedná se o terénní programy, odborné sociální poradenství a sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a službu osobní asistence.

Kostka Krásná Lípa