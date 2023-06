V sobotu 20. května 2022 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní Poustevna 45. ročník turistického pochodu SEVERNÍ STOPOU.

Nejstarší paní (102 let) a nejmladší (10 dní) v kočárku. | Foto: KČT Dolní Poustevna

Letošní 45. ročník pochodu nám připomenul další významná výročí:

• 40. výročí založení odboru turistiky v Dolní Poustevně (13. 4. 1983)

• 105. výročí povýšení Dolní Poustevny na město (4. 6. 1918)

• 135. výročí založení Klubu českých turistů (11. 6. 1888)

V týdnu před STOPOU bylo hezké, letní počasí. V sobotu ráno bylo polojasno, odpoledne slunečno a teploty až k 20℃. Pro turistiku se počasí velmi vydařilo. Zájem o tento pochod byl opět velký, což se ukázalo na celkovém počtu - 1 807 účastníků.

Start pochodu byl v Dolní Poustevně v areálu turistické základny za hřištěm. Turisté si mohli vybrat pěší trasy od 3 km do 21 km (celkem 6 tras). Cyklisté absolvovali trasy 8 km a 27 km. Při prezentaci účastníků letošní STOPY velmi pomohla počítačová ONLINE registrace. Celkem bylo přihlášeno 336 turistů přes počítač.

Turistickou atrakcí letošní STOPY byl Solný sloup v Německu na vrchu Gerstenberg. Účastníci navštívili kapličku na Markétě a kostel v Lobendavě. Kostel byl ozvučen hrou na varhany. Občerstvení na trase bylo možné na čerpací stanici v Horní Poustevně a v restauraci v Lobendavě. Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety. Na krátkých trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny. Zvláštní odměnu získaly malé děti, které plnily podmínky akce „Toulavý kočárek“. Účastníci s kočárky absolvovali krátké trasy 3 km, 5 km a 7 km.

V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno. Turisté přicházeli, hrála kapela a hlavně bylo spoustu času se potkávat se sousedy, kamarády a turisty. Všichni turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický suvenýr. Zvláštní odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci. K občerstvení byly připraveny párky z udírny, závitky, pivo, limo a sladkosti. Letos se nepodařilo zajistit jídlo u druhého výčepu piva. Párky z udírny pak nestačily pro občerstvení všech účastníků pochodu. Pořadatelé se všem omlouvají.

Hudební produkci zajistila trempská kapela Náplava z Janova. Hudba hrála na opraveném parketu. Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky z keramické dílny. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu - paintball.

Statistika

Letošní STOPY se zúčastnilo 1.807 účastníků a 100 pořadatelů, tedy 1.907 celkem. Letošní ročník byl 3. nejúspěšnější v historii pochodu. Nejvyšší účast byla v roce 2006 na 30. ročníku - 1.917 účastníků.

Nejúspěšnější trasy letošní STOPY:

• 10 km 477 účastníků

• 7 km 403 účastníků

Z celkového počtu 1.807 účastníků bylo 132 turistů z Německa. Cyklistů jelo celkem 47. Dětí se zúčastnilo 449. Kočárků bylo asi 25. O zdárný průběh pochodu se staralo 100 pořadatelů (25 dětí na kontrolách a hrách, 75 dospělých na startu, na trasách a v cíli).

Nejmladší účastníci:

1. Pavel Rožánek 10 dnů 5 km Dolní Poustevna

2. Jitka Vítková 23 dnů 7 km Horní Podluží

3. Ondřej Blahut 1 měsíc, 6 dnů 5 km Mikulášovice



Nejstarší účastníci:

1. Käthe Häntzschel 102 let 3 km Sebnitz (absolutní rekord)

2. Renate Hunger 88 let 10 km Sebnitz

3. Lothar Ratai 88 let 7 km Feldberger Seenlandschaft

Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Pomohli i turisté z KČT Rumburk, Šluknov a Česká Kamenice. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně, základní škole a všem sponzorům.

Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY naleznete na www.severnistopou.cz. Termín příštího ročníku Stopy je 18. 5. 2024.

Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní Poustevna