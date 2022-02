V uplynulých dvou letech prošel celý kulturní sektor velice těžkým obdobím. Týká se to především subjektů, jejichž hospodaření je zcela či z ne nepodstatné části financováno z příjmů ze vstupného a mezi takové subjekty patří také Památník Terezín. Bez pomoci zřizovatele, Ministerstva kultury ČR, by bylo zcela nemožné zajišťovat jeho pro veřejnost tolik potřebnou činnost. Pokud k tomu přičteme rapidní zdražení energií, ke kterému došlo na přelomu roku, a i s ním související zdražení dalších komodit, které jsou často vstupy i pro činnost Památníku Terezín, bylo vedení památníku nuceno učinit nelehké rozhodnutí, a to upravit výši vstupného pro návštěvníky svých objektů. V průměru se výše zdražení napříč všemi návštěvnickými kategoriemi pohybuje mezi 15 – 20 procenty. Tiskový mluvčí Stanislav Lada k tomu dodává: „Výši vstupného jsme i přes postupné zvyšování spotřebních cen v průběhu uplynulých čtyř let udržovali na stejné výši, od minulé úpravy v roce 2018 se nám navíc podařilo zpřístupnit v Terezíně pro veřejnost další objekt, kterým je stálá expozice v tzv. vážním domku, věnovaná mechanismu transportů Židů do terezínského ghetta a následných deportací z ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce, což naše náklady ještě navýšilo, aniž bychom je zohlednili v ceně vstupného. Z toho důvodu pevně věříme, že nevyhnutelné zvýšení vstupného přijme veřejnost jako možnost podpořit nás v nelehkých dobách. Rád bych k nám tímto všechny zájemce o historii pozval na návštěvu.“