Někomu by se tato částka mohla zdát nízká oproti výnosům z jiných charit, ale my jsme vděčni za každou korunu, která opravdu pomáhá. Z této vykoledované částky bude použito 65 procent na provoz Občanské poradny Rumburk, která pomáhá od roku 2002 lidem v krizi, zejména obyvatelům Šluknovského výběžku. Navíc od roku 2008 sepisuje a podává návrhy na povolení oddlužení. Každý klient neodchází sice spokojen, tvrdit to by byla velká domýšlivost, nicméně skutečnost, že počet klientů neklesá a i přes pandemii služeb využilo jednorázově 411 klientům a opakovaně 166 klientům na 577 konzultacích, kde bylo zodpovězeno 1191 dotazů, vypovídá o tom, že poradna je potřebnou součástí sociálních služeb poskytovaných v našem výběžku.

Jsme rádi, že to cítíte stejně jako my. Proto bych chtěla poděkovat všem, kteří sbírku finančně podpořili nebo obdarovali naše koledníky úsměvem i sladkou odměnou. Vaší pomoci a podpory si nesmírně vážíme. Rovněž naše díky patří všem, kteří se osobně podíleli na realizaci letošní sbírky i koncertu. Po ročním výpadku byla Tříkrálová sbírka 2022 slavnostně zahájena koncertem pěveckého sdružení Varnsdorfské náhodou. Tyto koncerty jsou nedílnou součástí sbírky od roku 2009 a proto nás velice mrzelo, že v loňském roce koncert nebyl tak jako nemohlo probíhat klasické koledování. Proto jsme byli rádi, že v letošním roce koncert i sbírka proběhla tak, jak jsme zvyklí a koledníci mohli vyrazit do ulic.

Samozřejmě smyslem každé sbírky je vybrat co nejvíce finančních prostředků na nějakou potřebnou věc, pro potřebného člověka či skupinu lidí nebo na podporu nějaké pomáhající organizace a to platí i pro tuto sbírku. Nicméně přidanou hodnotou je skutečnost, že finanční prostředky nejsou úplnou prioritou. Na prvním místě je udržení staré tradice tedy přinášet požehnání do nového roku domácnostem, lidem a zároveň je obdarovat nejen úsměvem, ale i potěšit malým dárkem ve formě kalendáře a cukříku aniž by lidé museli do kasiček přispívat. Jsme si vědomi toho, že jsme nemohli navštívit všechny domácnosti v Rumburku, Jiříkově a Starých Křečanech, kde koledujeme. Mrzí nás to, ale není to v našich silách zazvonit u všech dveří i proto, že se každoročně potýkáme s nedostatkem vedoucích skupinek (dospělců) a nedostatkem samotných králů (dětí), kteří by ve svém volném čase, ideálně o víkendu koledovali. Určitě bychom v dalším roce uvítali odvážlivce, jak z řad dospělců, tak z řad dětí, kteří by nám pomohli a šli s námi koledovat, jelikož možnost přispět na tuto sbírku formou online kasičky popřípadě za pomoci QR kódu, sice umožňuje podporu širší veřejností, ale nenahradí to osobní kontakt i zážitek,

kdy vám u dveří zazvoní tři králové a svým, mnohdy stydlivým, zpěvem koledují plni očekávání, zda uspějí a budou obdařeni nejen vašim úsměvem, ale i nějakou korunkou do kasičky. Jejich pomoc i odhodlání jsou neocenitelné. Děkujeme i významným donátorům: Ústecký kraj, Město Rumburk

Martina Škodová