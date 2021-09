V 9,55 hodin vyrazí cyklisté na nejdelší distanci Obr Zeleňák o délce 106 kilometrů a v 10 hodin na 54 kilometrů. Novinkou u obou těchto kategorií je slavnostní start za doprovodným autem, které pojede až po Jiříkovskou ulici. Odtud už se boje o prvenství rozhoří naostro. Následně se vydají cyklisté na jeden či dva okruhy, jež je provedou přes Jiříkov, Šluknov, Dolní Poustevnu a Mikulášovice zpět do Rumburka. Odpoledne doplní v prostoru startu a cíle dětské závody.

Program na Lužickém náměstí v Rumburku zahájí divácky velmi atraktivní závod speciálů v 9,50 hodin. Zúčastnění borci mohou 54kilometrovou trať absolvovat jak na horských kolech či koloběžkách, tak se zapojit do kategorií classico. V ní je podmínkou silniční kolo s ocelovým rámem vyrobené před rokem 1989 s páčkovým řazením na dolní rámové trubce a pedály osazenými klasickými klipsnami s koženými řemínky. Dále budou v akci historická kola s jedním pevným převodem. Obě „historické“ kategorie pochopitelně vyžadují i přiměřené dobové oblečení.

„Vše nasvědčuje tomu, že by letos mohl padnout loňský účastnický rekord. Zájem vyznavačů cyklistiky je enormní, čemuž pomáhá i příznivá předpověď. Mezi přihlášenými figuruje opět náš rekordman a zakladatel závodu Josef Jánoš, který se jako jediný může pochlubit, že absolvoval všech dosavadních šestatřicet ročníků. Mimo to máme přihlášené Brazilce, Němce, Poláky, Ukrajince a dokonce Angličana s Kanaďanem, takže budeme mít i zajímavé mezinárodní zastoupení,“ uvedl Jan Novota z pořádajícího sportovního oddílu Mandavan.

Sedmatřicátý ročník cyklistické Tour de Zeleňák je na spadnutí. Už v sobotu 4. září ožije Lužické náměstí v Rumburku sportem, když se zde sejdou milovníci silničních kol, aby se vydali do kopců Šluknovského výběžku.

