„Celý den se k naší radosti obešel bez výraznějších karambolů, ačkoliv se nějaké pády vyskytly. Při slavnostním vyhlášení se nejlepší dočkali praktických cen v podobě cyklistického vybavení. Následoval doprovodný program s koncertem a náměstí žilo až do jedenácti večer. Máme z letošního ročníku velkou radost, akci to zase posunulo o něco výš. Těší nás, že dovedeme konkurovat podnikům s mnohem větším rozpočtem a že od nás odjíždějí cyklisté spokojení,“ uvedl Jan Novota.

V 9,55 hodin se vyrazili cyklisté na trasu závodu Obr Zeleňák a v 10 hodin je následovali borci absolvující kratší trať Zeleňák. Novinkou byl slavnostní start za doprovodným vozidlem až po ulici Jiříkovskou, poté už se jelo po tradičním kurzu přes Jiříkov, Šluknov, Dolní Poustevnu a Mikulášovice zpět do Rumburka. Dobu mezi startem pelotonu a dojezdem do cíle vyplnily dětské závody, kterých se zúčastnilo osmdesát malých sportovců.

V Rumburku se závodilo od 9,50 hodin, kdy se do boje na trati 54 kilometrů nejprve vydali cyklisté v kategorii speciálů. Ta zahrnuje koloběžky, horská kola, ale také kola historická a silniční vyrobená před rokem 1989. Aktéři těchto kategorií navíc soupeří v dobovém oblečení, což ještě dodává jejich zápolení na atraktivitě.

Sedmatřicátý ročník cyklistické Tour de Zeleňák přilákal o víkendu do Rumburka na osm set dospělých i dětských závodníků z celého Česka, což byla dosud nejvyšší zaznamenaná účast v historii akce. Spolu s tím následně padly i dva traťové rekordy, jak na distanci 106 kilometrů, tak i na 54 kilometrů, když se do kroniky závodu zapsali novými nejrychlejšími časy Jonáš Vojtěch a Němec Clemens Kumpe.

