Ocenění Bezpečný podnik získalo letos čtrnáct firem. Nechyběl ani zástupce z Děčína.

Předávání ocenění Bezpečný podnik 2021. | Foto: Richard Kolibač

Ačkoliv letošní rok byl opět ve znamení komplikací spojených s pandemií covid-19, přesto se našly firmy, které se rozhodly chránit zdraví svých zaměstnanců na pracovištích nad rámec povinností daných zákonem a zasloužit si tak čestný titul „Bezpečný podnik“. Zástupci celkem čtrnácti firem včera převzali prestižní ocenění v Kaiserštejnském paláci v Praze z rukou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna. Drtivá většina firem byla takto oceněna už poněkolikáté a úctu si zaslouží společnosti: OHLA ŽS, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., a Pražská teplárenská a.s., které získaly toto ocenění posedmé. Úplným premiantem je společnost SYNTHOS Kralupy a.s., která se stala „Bezpečným podnikem“ už poosmé.