Aquapark Děčín láká na plavání

Provozní doba plavecké haly: pondělí 13 až 21, úterý až sobota 10 až 21, neděle 10 až 20 hodin

Za kolik: dospělý na 90 minut do 13 hodin 95 korun, od 13 hodin 105 korun, děti 80/90 korun

Pokud chcete s dětmi vyrazit do bazénu, můžete se vypravit do aquaparku v Děčíně. Kromě vnitřního areálu s tobogány nebo vířivnou, můžete navšítivit i venkovní část aqvaparku.