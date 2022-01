Palec nahoru dalo Ministerstvo kultury i Ústecký kraj. Vždycky jsem fandil nadšencům, kteří haldy kamenů odnosili k bráně doslova na zádech. Výhled je tam náramný, ale musíte mít štěstí na počasí. Já jsem slunce mezi mraky nenašel, zpáteční cesta připomínala skluzavku, ještě, že jsem nešel sám. Dva statní turisté z Děčína mi prošlapávali cestu, místy to bylo o ústa. Do Ústí mne svezl jejich mercedes, oni pokračovali dál na Větruši. Zasněžený hrad Blansko jsem ještě nikdy nevyfotil, třeba se to podaří vám.

Miroslav Vlach