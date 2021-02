Jedním z tipů na výlet po Děčíně je procházka s děčínské synagoze. Nachází se v Podmoklech na úpatí Pastýřské stěny.

Děčínská synagoga | Foto: Lenka Prošková

Historie této synagogy sahá do konce 19. století, kdy se zrodily první konkrétnější plány na výstavbu této budovy. Tehdy spolek pro zřízení synagogy zahájil veřejnou sbírku, do níž přispělo mno podnikatelů a mecenášů s Děčínska. Synagoga byla postavená v roce 1907, takže stojí více než 110 let. Za dobu své existence sloužila mnoha účelům. Budova byla zbavena všech náboženských symbolů a v době okupace sloužila jako skladiště německé armády, od roku 1941 jako letecká modelárna, a pak znovu jako vojenské skladiště.