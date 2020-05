Na výlet do Lužických hor využijeme dnes auta. Horskou túru tak umožníme zkrátit zvláště rodinám s dětmi, vyjedeme z Jiřetína pod Jedlovou silničkou až pod skálu hradu Tolštejna.

Jiřetín pod Jedlovou. | Foto: Archiv J. Raka

Z parkoviště na silničce pod sedlem pod Tolštejnem následuje výstup do sedla, odbočíme stoupající cestou na hrad a skálu Tolštejn s restaurací a placenou vyhlídkou s krásným pohledem na Šluknovský výběžek a Horní Lužici. Zpět do sedla, po červené k západu bukovým lesem, rozcestí U ranče, po zelené k severu, rozcestí pod sjezdovkou, po červené prudší výstup po sjezdovce a dále severním a západním úbočím Jedlové s hloubkovými výhledy na Českosaské Švýcarsko na vrchol (odbočka po asfaltové cestě , chata, restaurace, rozhledna, i bez rozhledny výhled k západu k Luži a Jizerkám až a z jižní části vrcholové plošiny k jihu na Lužické hory s Klíčem), zpět stále po červené (nejprve asfaltovou cestou) do sedla pod Tolštejnem a na parkoviště. Relativně snadné, jen výstup po sjezdovce asi 200m strmější. Většina trasy lesem.