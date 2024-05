Budeme-li hledat, komu patří prvních pět měsíců tohoto roku na světové bluesové scéně, dojdeme zákonitě k jedinému jménu: The Cinelli Brothers. Tahle londýnská kapela, v Británii už mnoho let tradičně nominovaná na blues band roku, vyrazila letos v únoru dobývat mekku světového blues, americký Memphis. Konkrétně se o to čtveřice sebevědomých muzikantů pokusila na prestižním festivalu International Blues Challenge a světě div se – mezi sto padesáti kapelami z celého světa, v konkurenci přehršle amerických bluesových stálic i komet, si odvezli druhé místo! Takový průlom do ryze amerického hájemství se za dosavadních devětatřicet ročníků ještě žádné evropské kapele nepovedl.

A aby toho nebylo málo, o dva měsíce později volila Británie na UK Blues Awards nejlepší skupinu roku a kdo si vyslechl vytoužené And The Winner Is…? Jasně, že The Cinelli Brothers. Přidejme k tomu v lednu vydané – a velmi úspěšné – už čtvrté album „Almost Exactly“ a jeho nezapomenutelný křest v natřískaném exkluzivním klubu The Cutting Room na newyorském Manhattanu (mimochodem, vlastníkem klubu je jistý Chris Noth, herec… vy ho spíš budete znát jako Pana Božského ze Sexu ve městě) – a tvrzení z počátku článku můžeme považovat za potvrzené. A teď tomu nasaďme korunu: Tahle bluesová hvězda první jakosti vystoupí 29. května ve varnsdorfském pivovaru Kocour!

The Cinelli BrothersZdroj: Archiv Rostislava KřivánkaKdo vlastně jsou, tihle bratři Cinelliové? Marco a Alessandro. Pocházejí z městečka Latina jižně od Říma. Jejich otec byl bytostným milovníkem hudby, hrál v kostele na kytaru a doma pro radost na bicí. Gramofon se u nich točil celý den a kluci už jako malí tančili na skladby Stevie Ray Vaughana, aniž tušili, jak vypadá. Když bylo Marcovi jedenáct a začal hrát na kytaru, bylo jeho bratrovi sedm a usedl za bicí. Doma hráli do omrzení, předstírali, že jsou ve studiu a natáčejí desku, dělali jeden se druhým rozhovory do novin… Pak Marco odešel do Amsterodamu a do Paříže a Alessandro o něco později také opustil rodnou zemi. Sešli se až v roce 2015 v Londýně. Tu a tam spolu hráli, ale neměli v úmyslu zakládat kapelu. Alessandro se stal vyhledávaným session bubeníkem, Marco se občas přidal na některém jamu. Vlastně si ani nevzpomínají, jak se stalo, že se z nich začala stávat skupina. Nejspíš to bylo setkáním s úžasným basákem Enzo Stranou – dalším Italem žijícím v Londýně.

Začínali v baru Ain't Nothing but Blues, jako většina bluesových kapel v britské metropoli. Hráli skladby od Muddyho Waterse, BB Kinga, Bo Didleyho, Willieho Dixona, Elmora Jamese, ale i Jimiho Hendrixe, Arethy Franklin, Donny Hathaway, všechno, co jim dávalo smysl. Míchali jazz, blues a soul a postupně se propracovávali k autenticitě. Postupně přibrali hráče na harmoniku a klávesáka a najednou stáli ve studiu a nahrávali svou debutovou desku, vlastně hlavně proto, že fanoušci na koncertech byly rozladěni, že si od The Cinelli Brothers nemůžou nic koupit. Bráchové chtěli, aby jejich album znělo jako ty staré tátovy desky, aby to bylo živé, analogové, přirozené, uvěřitelné. A tak se v londýnském Soup Studiu v roce 2018 narodil skvělý bluesový debut, album Babe Please Set Your Alarm. A pak už se rozjela dodnes nekončící šňůra koncertů stojících především na autentickém, tak trochu „špinavém a drsném“ blues, doplňovaná nejrůznějšími překvapeními – od funky až třeba po progessive rockovou psychedelii.

V současnosti The Cinelli Brothers tvoří vedle bratrů Cinelliových ještě excelentní baskytarista Stephen Giry a kytarista a hráč na harmoniku Tom Julian-Jones. Kapela je představitelem nové generace hudebníků, kteří milují autentické blues a při dodržení všeho živočišného a přirozeného ho posunují svým vlastním autorským vkladem. Jejich kytary jsou syrové, harmonika chvíli funí jako bizon, chvíli bzučí jako moucha, rytmika dusá jak stádo koní a vokály jsou nádherně neučesané a – nechci nadužívat to slovo, ale lepší nemám – autentické. Jejich alba o tom

koneckonců svědčí, třeba to druhé v pořadí, nazvané Villa Jukejoint, nahráli doma na jediný mikrofon, aby dosáhli vintage nádechu a zvuku typického pro padesátá a raná šedesátá léta. Kde jsou ale The Cinelli Brothers především doma, to jsou koncertní pódia. Jejich šou je strhující, proměnlivá, nadupaná, reagující na publikum. Svět už dobře ví, kdo jsou The Cinelli Brothers. A teď to zjistíme i my. Nezbývá než doufat, že pivovar Kocour ve Varnsdorfu bude ve středu 29. května v osm večer přetékat fanoušky poctivého a dřevního blues, R&B a soulové muziky a… Inu, kdopak ví, čím nás ještě The Cinelli Brothers překvapí.