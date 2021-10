Po celodenním boji se do finále probojovala nejmladší dvojice Matyáš Derenin s Adélou Žákovou,která ve vyrovnaném utkání porazili Dana Šicha s Marcelou Řehákovou 6:4 a získali první místo a Putovní pohár.

Ze skupin postupovali první dva do vyřazovacího pavouka.Dvojice ze skupin na třetím a čtvrtém místě hráli o konečné umístění každý s každým, také na jeden set.

Tenisový klub LTC Děčín uspořádal první sobotu v říjnu turnaj v mixech. Za krásného slunečného počasí se prezentovalo třináct dvojic. Dvojice byly rozděleny do tří skupin po třech a jedna skupina byla čtyřčlenná.Ve skupinách se hrálo každý s každým na jeden set do šesti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.