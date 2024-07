Čtenář reportér dnes 17:25

V sobotu 6. července 2024 byl odehrán na tenisových kurtech ve Varnsdorfu již 13.ročník mezinárodního turnaje ve čtyřhrách pro hráče nad 60 let věku „Senior Lob“. Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic, které byly nalosovány do tří skupin. Jedna skupina nejstarších hráčů byla pětičlenná a dvě skupiny byly čtyřčlenné. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým na jeden set do šesti.