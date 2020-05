Až 66 % uživatelů si údaje o vlastní platební kartě a osobní informace na e-shopu nebo v platební bráně neuloží nikdy. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Exactly.cz dále vyplývá, že Češi mají také obavy v případě platby kartou do zahraničí, a to až v 56 % případů. V demografické struktuře odpovědí jsou zásadní věk a pohlaví – muži jsou vůči obchodníkům o třetinu důvěřivější a generace 18-26 let svěří své údaje internetovému portálu o 30 % častěji než nejstarší skupina 54-65.

Ochota zákazníků ukládat údaje z platebních karet na internetu je velmi nízká. Z výzkumu pro Exactly.cz vyplývá, že celkem 29 % své údaje obchodníkovi svěří pro zrychlení příštích nákupů jen občas. Pouhých 5 % z dotazovaných pak internetovým portálům důvěřuje natolik, že si své platební detaily ukládají na stránkách obchodníka vždy. Až dvě třetiny uživatelů (66 %) si nikdy neukládá své platební údaje při nákupu kartou online.

Platba přes hranice jen se zvýšenou opatrností

Respondenti průzkumu pro Exactly.cz dávají najevo také zvýšenou opatrnost při platbě do zahraničí – objevuje se u více než poloviny dotazovaných. Až 56 % zákazníků potvrdilo alespoň občasné obavy při platbě kartou do zahraničí. Pouze pětina respondentů z transakce obavy nemá, čtvrtina z nich pak pro zahraniční platby kartu nepoužívá. „Zahraniční transakce přes platební kartu uskuteční dříve či později takřka tři čtvrtiny zákazníků. Přesto má však většina z nich vůči službě výhrady. Situace v případě ukládání platebních údajů je podobná; zákazníci o této možnosti většinou vědí, ale zdráhají se ji využít v domnění, že jde o rizikovou službu,“ říká Michal Šejba, regional manager společnosti Exactly.

Muži jsou důvěřivější, rozhoduje hlavně věk

Funkci ukládání platebních údajů v rámci platebních bran a e-shopů důvěřují muži o třetinu více než ženy. Důležitým faktorem je také věk; své údaje internetovým obchodníkům svěří zhruba polovina uživatelů ve věkové kategorii 18-26 let, zatímco v kategorii 54-65 se jedná jen o 22 % z dotazovaných. Starší generace (uživatelé nad 45 let) rovněž vykazují častější obavy v případě plateb do zahraničí než jejich mladší protějšky, a to až o 10 %.

Ondřej Hubatka