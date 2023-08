Vyzkoušet si práci ošetřovatelů a bojovat o vítězství v celotáborové hře. Tak to byla hlavní náplň příměstského tábora, který pro letošek připravila děčínská zoologická zahrada. Poslední červencový týden tu šestatřicet dětí prožilo dny plné dobrodružství, při kterých poznaly chod zoologické zahrady, pečovaly o zvířata a soupeřily o body v soutěžích.

Příměstský tábor v děčínské zoo. | Foto: Zoo Děčín

Celotáborová hra pro letošek nesla název „Neviděl tu někdo makaka?“ a inspirací pro ni byl nedávní únik devítičlenné tlupy makaků chocholatých, které z jejich výběhu pustil nezvaný návštěvník. Cílem celotáborové hry bylo dostat do zoo zpět všechny uprchlíky. Formou her a soutěží si tak děti vyzkoušely například únikovou hru, chytání opic do keseru, pátrání po opicích na slepo v terénu, dopravu vody pro žíznivé makaky a spoustu dalšího,“ popsala vedoucí tábora Alena Houšková. Kromě zábavy čekala děti také možnost vyzkoušet si práci ošetřovatelů zvířat. Každý den se dvě hodiny věnovaly přípravě krmení, uklízení výběhů, chystání sena, hřebelcování koňů, řádění na seně, práci na údržbě, péči o zvířata v Expozici Rajské ostrovy a spoustě dalšího.