/FOTO/ Po téměř 2 měsících se spolku Tenisová rodina podařilo uspořádat v sobotu 23. března halový turnaj v mužské čtyřhře, kterým jsme zakončili naši halovou sezónu.

Turnaj Čtyřhra muži v tenisové hale v České Lípě. | Foto: Zdeněk Hykš

Dlouho se nám od února 2024 nedařilo turnaje pořádat pro nedostatek hráčů a hráček. Byla to pro nás velmi těžká zkouška trpělivosti a odolnosti. Přepadaly nás opravdu smutné myšlenky. Naštěstí ale nic se nejí tak horké, jak se uvaří. A i když to s pořádáním našich turnajů vypadalo nějaký čas beznadějně, nakonec se nám přeci jen podařilo uspořádat poslední halový turnaj v rámci aktuální zimní sezóny. Jsme za to moc a moc rádi, protože tento poslední turnaj se vydařil naprosto úžasně.

Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval všem 9 párům za jejich zájem a účast a také paní Lucii Synkové za vzorně zajištěnou obsluhu a uvařenou řezanku, která se snědla do poslední porce. Dlouho jsme nevěděli, jaký bude konečný počet párů, a tak jsme pro tento turnaj nezajišťovali jídlo v ceně startovného. Hráčům jsme pak slevili částku 200,- Kč a o tyto peníze pak měli startovné nižší a mohli si tak za ušetřené peníze koupit jak řezanku, tak další občerstvení.

Turnaj provázela již od samotného začátku velmi vřelá a přátelská atmosféra. Hráči se navzájem úžasně přivítali a turnaj jsme v pohodě rozlosovali a rozjeli. Hned od začátku se na kurtech odehrávaly velké tenisové bitvy. Zápasy v turnaji byly hodně vyrovnané a ani nejvýše nasazené páry si nemohly být jisté vítězstvím. Všech 9 párů mělo vysokou herní kvalitu, o čemž svědčí i to, že za 29 odehraných zápasů jsme ani jednou nezapsali výsledek 6:0. Při počtu 9 párů jsme rozlosovali 2 základní skupiny, kdy hned 7 párů postupovalo přímo do čtvrtfinále turnaje a páry na 5. místě ve skupině A a 4. místě ve skupině B spolu sehráli osmifinále o postup do hlavního pavouka. Dali jsme tak při lichém počtu párů šanci páru č. 5 ve skupině A, aby se zapojil do bojů o hlavní věcné ceny. Poražení čtvrtfinalisté si pak mezi sebou ještě zahráli dolního pavouka. Všechny páry si tak až na poraženého osmifinalistu zahrálo více jak 5 zápasů v celém turnaji. Čekací doba na zápasy byla velmi krátká, většinou do 30 minut. Hlídali jsme, aby páry v základních skupinách nehrály více jak 2 zápasy po sobě a měly si tak čas odpočinout.

Turnaj měl rychlý spád a díky tomu jsme si mohli dovolit i krátkou pauzu na jídlo. Zároveň jsme zvládli udělat si i velkou společnou fotku všech párů v turnaji. Velmi si cením, že všechny páry zůstaly v areálu až do konce turnaje, kromě poražených osmifinalistů, pro které už jsem neměl další mač. Závěrečné vyhlášení jsem vylepšil tím, že jsem na svoje náklady uhradil 2 láhve sektu a mohli si tak na závěr turnaje dát přípitek na konec halové sezóny a ještě více si tak užít vyhlášení výsledků.

Po sportovní stránce měl turnaj velmi vysokou úroveň. Nejlepší pár turnaje Josef Kasík – Jan Svoboda rozhodně nevyhrál všechny turnajové mače. V základní skupině zaznamenali oba borci 2 prohry a to s páry Martin Jeřábek – Libor Pecina a Marek Svoboda – Marek Bezák. Oba mladíci si ale zřejmě dopředu stanovili taktiku, že všechny trumfy začnou vytahovat až v play off. Ve čtvrtfinále nejdříve vyřadili silný pár Michal Štěrba – Martin Podolínský, v semifinále pak po obrovské tenisové bitvě a až ve zkrácené hře poměrem 7:5 vyřadili nejlepší pár skupiny A Jaromír Roudnický – Jaroslav Šubrt, aby pak ve finále přehráli poměrem 6:3 celkově 2. nasazený pár turnaje David Weber – Petr Růžička. Oba mladíci ukázali, jak velké tenisové umění, tak super bojovné srdce. Navíc si s sebou na turnaj přivezli fanynku Karolínu, která v rámci turnaje vybírala mezi hráči Borce – sympaťáka. V play off oba borci předvedli naprosto famózní výkon a zcela po zásluze nakonec celý turnaj vyhráli. Sympatické od obou hráčů bylo, že se na konci turnaje vyfotili se svými přemožiteli ze skupiny s párem Martin Jeřábek – Libor Pecina. Bylo to krásné a velmi přátelské gesto a ukázka skvělé nálady a super pohody, provázející celý náš turnaj. Děkuji Pepovi s Honzou za jejich účast v našem turnaji a doufám, že přijedou ideálně již do Okrouhlé v sobotu 27. 4. 2024 obhajovat svoje turnajové prvenství.

Ve finále si zahrál další skvělý a navíc nasazený pár David Weber – Petr Růžička. Oba borci s přehledem vyhráli svoji základní skupinu, když v ní ani jednou neprohráli. Ve čtvrtfinále si poradili se silným párem Luboš Švarc – Dušan Bouška a jako jediný pár ze skupiny A se probojoval mezi 4 nejlepší páry celého turnaje. V semifinále si pak zahráli s nasazeným párem č.1 Marek Svoboda – Marek Bezák a po úžasném výkonu plném skvělých úderů postoupili do finále. Poslední zápas v turnaji ale Davidovi s Péťou nakonec přinesl jedinou prohru v celkem 6 odehraných zápasech. Skvěle odehraný turnaj zakončený prohrou až ve velkém finále. Škoda jen, že David s Péťou spolu hráli již druhé finále a ani jednou zatím poslední velký mač nevyhráli. Věřím, že se jim to podaří na dalších našich akcích. Oba se skvěle doplňují a mají velký smysl pro humor, což dokázali v průběhu celého turnaje. Skvělou zprávou pro Davida s Péťou je, že za 3 odehrané turnaje nasbírali jako pár nejvíce bodů a vyhráli tak žebříček párů za halovou sezónu 2023/2024. Konečné 3. místo v celém turnaji obsadil pár Jaromír Roudnický – Jaroslav Šubrt. Skvělí hráči a také super parťáci do naší tenisové party. Dokázali vyhrát nesmírně vyrovnanou základní skupinu A, kde se utkalo mezi sebou 5 silných párů a žádný z nich nedokázal vyhrát všechny mače.

Také Jaromír s Jardou ve skupině 1x prohráli a to s později nejlepším párem celého turnaje Josef Kasík – Jan Svoboda. Na lepší vzájemný zápas s párem Marek Bezák – Marek Svoboda ale celou základní skupinu ovládli a čekali na vítěze z osmifinále. Paradoxem páru je, že jak v základní skupině, tak v play off hráli se stejnými soupeři jako v základní skupině A. Bylo to dáno vývojem v pavouku play off, kdy páry ze skupiny B se až na Davida s Péťou neprobojovaly mezi 4 nejlepší páry turnaje. Pár Jaromír Roudnický – Jaroslav Šubrt sehráli úžasný turnaj a dokázali, že tenis hrát rozhodně umí. V zápase o 3. místo dokázali podruhé porazit pár Marek Svoboda – Marek Bezák. Zatímco ale v základní skupině šly oba páry do zkrácené hry, v mači o 3. místo byla výhra Jaromíra s Jardou o dost výraznější. Těším se na oba tyto skvělé parťáky a borce, že zase k nám přijedou na venkovní turnaje a že budou tak jako vždy prohánět a porážet ty nejlepší páry v celém turnaji.

V semifinále turnaje si zahráli borci Marek Svoboda – Marek Bezák. Potvrdili tak roli nasazeného páru, i když až do finále tentokrát nedokráčeli. Přesto si oba Markové zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon a za jejich celkový přínos k úspěchu celého turnaje. Ve vyrovnané základní skupině prohráli oba Markové jen 1 mač a to až ve zkrácené hře. Bohužel tato prohra je odsunula na 2. místo v základní skupině a postup do jiné části pavouka, než kterou si původně plánovali. Ve čtvrtfinále si po velké bitvě poradili s párem Martin Tůma – Jana Blumensteinová. V semifinále ale nevyzráli na pár David Weber – Petr Růžička a nedařilo se jim ani v zápase o 3. místo. Přesto oba Markové potvrdili svoje vysoké herní kvality a do dalších turnajů můžou jít s novou energií a optimismem v mysli, protože oba borci na to rozhodně mají. Mára Svoboda navíc v bodování jednotlivců po halové sezóně získal konečné 4. místo a záruku dalšího nasazování pro následující turnaje. Vzhledem k menšímu počtu párů jsme tentokrát poražené čtvrtfinalisty nechali zahrát si ještě skupinu o 5. místo v celém turnaji.

V dolním pavouku se utkaly 3 páry ze skupiny B, které pak doplnili Martin Jeřábek s Liborem Pecinou ze skupiny A. V této fázi turnaje se nejlépe vedlo páru Michal Štěrba – Martin Podolínský. Oba borci z okresu Děčín si přijeli zahrát náš turnaj poprvé a určitě toho nelitovali. Ve skupině obsadili po 2 výhrách a 1 porážce 2. místo a ve čtvrtfinále šli na pár Josef Kasík – Jan Svoboda. Tedy později nejlepší pár celého turnaje. Nicméně ve čtvrtfinále to byl souboj 2. páru ve skupině B se 3. párem ve skupině A. V této fázi turnaje ještě nikdo nemohl tušit, že se pár Josef Kasík – Jan Svoboda stanou nakonec vítězi celého turnaje. Prohra ve čtvrtfinále s nejlepším párem turnaje tak pro Michala s Martinem není žádná ostuda a svoje kvality pak potvrdili v dolním pavouku. Oba mače, a to jak semifinále, tak finále dokázali vyhrát a s bilancí 4 výhry a 2 prohry zakončili turnaj s cenou pro nejlepší pár dolního pavouka. Věřím, že oba borce u nás ještě uvidíme. Díky moc Michale a Martine za Vaši účast.

Ve finále dolního pavouka si zahrál pár Martin Tůma – Jana Blumensteinová. Velmi sympatický pár. Ve skupině vyhráli hned svůj úvodní zápas a zajistili si tak přímý postup do čtvrtfinále. V hlavním pavouku sehráli důstojnou partii s nejvýše nasazeným párem Marek Svoboda – Marek Bezák, kdy padli až po velkém boji poměrem 4:6. V semifinále dolního pavouka pak Martin s Janou sehráli super mač s Luboš Švarc – Dušan Bouška, kdy až ve zkrácené hře a navíc poměrem 9:7 si zajistili postup do finále dolního pavouka. A ani ve finále nehráli Martin s Janou nijak špatně. Svědčí o tom i výsledek 5:7. Vzhledem k tomu, že Janu limitovala zranění nohy, kdy měla pravé noze obvaz a bandáž, sehráli Martin s Janou vážně super turnaj. Ani v jednom mači vyloženě herně nebo výsledkově nepropadli. Obdivuji statečnost a odolnost Jany, s jakým odhodláním a obrovskou bojovností nastupovala do všech zápasů. Věřím, že až si Jana nohu dá pořádně dohromady, stane se z ní a jejího parťáka velký postrach pro všechny svoje soupeře. Klobouk dolů před výkonem Jany a Martina. Navíc se oba ukázali jako skvělí parťáci a i po konci turnaje s námi ještě dlouho seděli a hodnotili turnaj.

Celkové 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Luboš Švarc – Dušan Bouška. Skvělý a silný pár, který se stále více sehrává a jeho výkonnostní křivka stoupá na každém turnaji stále výše. Dušan s Lubošem vyhráli ve vyrovnané 5ti členné skupině A 1 zápas nad párem Martin Jeřábek – Libor Pecina a díky této výhře si zajistili přímý postup do hlavního pavouka turnaje. Ve čtvrtfinále ale nevyzráli na pár David Weber – Petr Růžička, který později postoupil až do finále celého turnaje. V semifinále dolního pavouka sehráli Luboš s Dušanem super mač s párem Martin Tůma – Jana Blumensteinová, kdy postup do finále prohráli až ve zkrácené hře poměrem 7:9. V zápase o 3. místo ale znovu dokázali porazit pár Martin Jeřábek – Libor Pecina a obsadili tak konečné 3. místo v dolním pavouku. Luboš s Dušanem jsou výborní hráči a také super parťáci do každého našeho turnaje. Oběma přeji, aby v dalším turnaji výsledkově více prorazili a zahráli si s nejlepšími páry. Semifinalisty dolního pavouka turnaje se stal pár Martin Jeřábek – Libor Pecina. Oba borci předvedli úžasné tenisové výkony, i když konečné umístění je celkově 8. místo. Ve skupině A, kde hrálo 5 párů dokázali Martin s Liborem porazit později nejlepší pár celého turnaje Josef Kasík – Jan Svoboda. Tato výhra Martinovi s Liborem sice nepřinesla přímý postup do čtvrtfinále, ale oba borci si v osmifinále poradili a postup do hlavního pavouka si v zápase s párem David Tůma – Jan Dvořák vybojovali. Ve čtvrtfinále po velkém boji stejně jako ve skupině podlehli nejlepšímu páru skupiny A Jaromír Roudnický – Jaroslav Šubrt – později 3. nejlepší pár celého turnaje. V semifinále dolního pavouka si Martin s Liborem nepřišli na pár Michal Štěrba – Martin Podolínský, aby pak v zápase o 3. místo v dolním pavouku podlehli stejně jako ve skupině páru Luboš Švarc – Dušan Bouška. Přesto si Martin s Liborem zaslouží velkou pochvalu za úžasný sportovní výkon a také za fantastický přínos k celkově super atmosféře celého turnaje.

Martin s Liborem a Lubošem Švarcem společně se mnou a také s Janou Blumensteinovou a Martinem Tůmou vytvořili po turnaji super hodnotící komisi, a ještě dlouho po turnaji jsme si užívali legraci a pohodu. Martin s Liborem celý turnaj výrazně oživili a svojí bezprostředností či vtipnými hláškami postupně strhli ostatní hráče k naprosté pohodě. Martin s Liborem tak měli velký podíl na super úspěšném turnaji a za to jim oběma patří hodně velké poděkování. Velmi kvalitní mače sehrál také pár David Tůma – Jan Dvořák. Je to velká škoda, že jsme v turnaji měli lichý počet 9 párů. Aby si všechny páry dostatečně zahrály, rozlosovali jsme 2 základní skupiny. Oba páry na posledních místech v obou základních skupinách se utkali o 1 volné místo v hlavním pavouku turnaje. Bohužel se páru David Tůma – Jan Dvořák nepodařilo dostat se do hlavního pavouka a zajistit si tak další 3 mače. Přitom v jednotlivých zápasech nehráli David s Honzou nijak špatně. Všem soupeřům vzdorovali a všem také silně zatápěli. Bohužel koncovky gamů a mačů Davidovi s Honzou nevyšly, jak by potřebovali. Přesto si zahráli 4 mače a i když ani jeden z nich nevyhráli, tak herně určitě ani jednou nepropadli. Rád bych Davidovi s Honzou poděkoval za jejich účast a přínos k turnaji. Mrzí mě, že v rámci turnaje už nemohli hrát další zápasy. Věřím, že k nám zase přijedou a v dalším turnaji si zahrají o hodně více a svoje soupeře začnou více porážet, protože herně na to rozhodně mají.

Závěrem bych rád ještě jednou poděkoval všem 9 párům, Lucii Synkové a jejímu týmu za vynikající řezanku a velmi vstřícnou a pohodovou obsluhu. Děkuji Vám všem nejen za předvedenou hru, ale za vytvoření super přátelské atmosféry, za všechnu tu radost, pohodu a dobrou náladu. Byla to super sobota se vším všudy. Speciální poděkování si zaslouží také slečna Karolína, přítelkyně Jana Svobody, že vybrala Borce – sympaťáka turnaje Luboše Švarce, který měl z tohoto ocenění větší radost, než kdyby vyhrál celý turnaj. Slečna Karolína mi také pomohla s losováním turnaje a celkově rychle zapadla do naší party. Velké absolutorium si zaslouží také hráčka Jana Blumensteinová, která i s výrazným omezením na pohybu dokázala v turnaji předvádět skvělý tenis a moc nechybělo, aby s Martinem vyhráli dolního pavouka. Díky moc všem Borcům, všem skvělým lidem. Turnaj jsme si moc užili a domů si vezli mnoho pozitivní energie. Jedním slovem - paráda! Už se nyní moc těším na venkovní turnaje, kdy startujeme v sobotu 27. 4. 2024 mužským deblem v obci Okrouhlá. Věřím, že na 4 kurty s nově položeným kobercem na kurtech č. 1 a 2 a si užijeme v počtu minimálně 12 až 20 párů co nejlepší možný turnaj. A že to v Okrouhlé umí pořádně rozjet, to za ty roky už velmi dobře víme. Přijeďte si k nám zcela určitě zahrát. Rádi Vás všechny uvidíme. Všechny informace najdete na stránkách www.tenisovarodinaspolek.com. Těšíme se na Vás všechny! Přijďte mezi nás, do naší tenisové party, tenisové rodiny.

Zdeněk Hykš