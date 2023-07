Strážci parku mají novou čtyřkolku s hasícím vybavením. Energetici pomohli

Když 24. července 2022 vyjela ráno první hasičská jednotka ke třem hořícím hektarům lesa mezi Hřenskem a Pravčickou bránou v Národním parku České Švýcarsko, nikdo netušil, že boj s ohnivými plameny potrvá bezmála až do poloviny srpna. Jinak dobrý sluha, ale tentokráte opravdu zlý pán si přivlastnil v národním parku plochu o rozloze až 1 144 ha, přičemž oheň spálil zhruba 1029 ha na české a 115 ha na německé straně. Do boje s ním se denně pustili stovky hasičů, a to jak profesionálních, tak i dobrovolných z celé České republiky.

Strážci parku mají novou čtyřkolku s hasícím vybavením. | Foto: se souhlasem Nadace ČEZ

Hasilo se ze země i ze vzduchu vrtulníky s vaky a vodními letadly. Ve finále se při hašení požáru vystřídalo na 6000 hasičů se 400 kusy techniky. Bezprostředně po vypuknutí požáru nabídla Skupina ČEZ prostřednictvím své Nadace ČEZ krizovou pomoc. Následně v rámci grantu Podpora regionům získalo finanční prostředky na obnovu svého vybavení i 45 jednotek dobrovolných hasičů. Novou terénní čtyřkolku s hasícím vybavením si mohla díky Nadaci ČEZ zakoupit i Správa Národního parku České Švýcarsko. „Po zkušenosti s loňským požárem jsme se přijali celou řadu preventivních opatření, s cílem co nejlépe přecházet riziku vzniku rozsáhlých lesních požárů. Terénní čtyřkolka s třísetlitrovou hasební nástavbou, čerpadlem a proudnicí nám umožní nejen dopravu vody do těžko přístupných míst, ale také může pomoci při hašení ohně ve stádiu zahoření, tedy dříve, než se menší oheň rozvine v požár. Pokud k požáru přece jen dojde, může tato technika být cennou podporou zasahujících hasičských jednotek, při následném dozoru nad požářišti po uhašení ohně nám pak pomůže s likvidací případných žhavých míst. Za podporu ze strany Nadace ČEZ, která naši žádost podpořila v plné výši částkou 1 130 000 korun, jsme velice rádi,“ kvituje Richard Nagel, ředitel odboru vztahů s veřejností Správy Národního parku České Švýcarsko. FOTO: Nabrat vodu a shodit ji na oheň. Hasiči cvičili v Chřibské s Black Hawkem „V tomto případě se nemusela správní rada nadace dlouho rozhodovat. Požár v Českém Švýcarsku zasáhl nás všechny a je logické, že řada zásahového vybavení, výstroje i výzbroje, vzala za své. Stejně tak se v praxi ukázalo, co kdo pro účinný zásah během lesního požáru vlastně ve své výbavě postrádá. Proto jsme neváhali podpořit žádost národního parku o finanční podporu, za kterou by zakoupili novou terénní čtyřkolku se speciálním vybavením. Nyní zde tak mohou rychle reagovat na případná ohniska požáru, která zejména v současném období dlouhých, suchých letních měsíců mohou v nepřístupném terénu snadno způsobit rozsáhlé požáry. Díky mobilitě už strážci parku nemusejí přenášet na větší vzdálenost vodu ve vacích či kanystrech,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. Edita Randová zazpívá v Krásné Lípě neapolitánské písně Jak dodala, dalších celkem 4 041 760 korun směřovalo v rámci grantu Podpora regionů mezi 45 zásahových jednotek dobrovolných hasičů, a to nejen z měst a obcí v okolí Českého Švýcarska. Peníze byly vesměs využity právě k doplnění hasičské výstroje a výzbroje, neboť během náročného zásahu v často špatně přístupném terénu splnily naposledy své, případně na obnovu obojího. „Nelze ovšem opomenout ani „Okamžitou krizovou pomoc“, což je speciální nadační grant v případě nutné okamžité pomoci v nouzi o maximální výši 50 000 korun. Získaly ho Sociální podnik Slunečnice Děčín a tamní oblastní pobočka Českého červeného kříže. V obou případech byly peníze využity na nákup potravin, energetických nápojů a tyčinek, ovoce a hygienických potřeb, léků a podobně pro zasahující složky při požáru,“ uzavřela Michaela Ziková. Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy