Plánovali jsme velké setkání s našimi bývalými svěřenci a lidmi, kteří při nás po celou dobu stojí a podporují nás. Bohužel osud si již od jara s námi lidmi zahrává a tak se velké plánované setkání nemohlo uskutečnit. Je to velká škoda, protože je opravdu co oslavovat. Za 20 let provozu náš útulek poskytl pomoc a domov více než patnácti tisícům zvířatům.

Už 20 pomáháme těm bezbranným v nouzi. Psi, kočky a mnoho dalších zvířat u nás našlo dočasné útočiště. Mnoho z nich jsme doslova na poslední chvíli zachránili „hrobníkovi z lopaty“. Mnoha zvířatům jsme našli báječné domovy. Mnoha zvířatům jsme pomohli najít cestu zpět ke svým rodinám, když se ztratili. Mnoha zvířatům jsme zachránili život odebráním tyranům nebo z pekla nelegálních množíren. To vše jsme mohli dělat za plné podpory našeho města a našich báječných přátel a lidiček, kteří našemu zařízení fandí a podporují ho. Smekáme přede všemi a velmi děkujeme všem, kterým není lhostejný osud opuštěných, nechtěných a týraných zvířat.

Zvířata zrazená člověkem svoji rodinu nemají, tou jsme my a vy všichni, kdo jim pomáháte. Některá zvířata do útulku dovedl vlastní majitel, kterému se už nehodili. Některým jejich hodný páníček odešel do nebe a zbytek rodiny o ně nestál. Někteří byli díky všímavosti lidí zachráněni před jistou smrtí u tyranů. Někteří se jen zatoulali a vrátili se zpátky domů. Ti, kteří u nás zůstali, čekají, až se najde člověk s dobrým srdíčkem a stane se součástí jeho života. Bohužel někteří čekají i roky a nikdy se nedočkají. Jen smutným pohledem za mříží pozorují svět, někdy až do konce svého života…

I přes to, že letošní rok komplikuje život mnoha lidem, chceme přece jen pro naše svěřence připravit vánoční stromeček v útulku, pod který jim jako roky předešlé mohou dobří lidé přinést dárky. Vše bude samozřejmě probíhat v souladu s příp. aktuálními hygienickými a bezpečnostními opatřeními.

Naše tety a strejda, co se o nás starají, mají plné ruce práce od podzimu, kdy se celý útulek připravuje na zimu. Denně se na ně také už obracejí i lidé s dotazy, co zvířátkům nadělit pod stromeček, aby se měli fajnově. A co vše momentálně potřebujeme a za co budeme opravdu moc a moc vděční? Ježíšku přečti si to prosím pečlivě, abychom neměli útulek přeplněný věcmi, které nepoužijeme nebo nestačíme spotřebovat.

GRANULKY: Pro štěňátka a hlavně kočičí miminka jsou stále žádaná. Pro dospěláky máme momentálně granulek dost, ale budeme rádi za granulky z řady Aktiv nebo hypoalergenní, kvalitních značek. Nejsme nevděční, ale prosíme radši o jeden pytel kvalitních granulek, než 5 pytlů granulí, které neobsahují žádné masíčko, jen obiloviny. Maso potřebujeme, nejsme králíci, ale šelmy.

KONZERVY A KAPSIČKY: Hlavně budeme rádi za masové konzervy a kapsičky pro kočičí miminka, kterých máme v útulku každý rok požehnaně. Bašty pro koťátka máme skutečně velkou spotřebu. Pro blafany budeme rádi také za masové konzervy.

STELIVO: Za stelivo pro naše kočičí fajnovky budeme moc vděční. Spotřebujeme ho fakticky hodně. Prosíme o kvalitní, které opravdu dobře hrudkuje. Když to moc nehrudkuje, je toho více na vyhození a tím i větší spotřeba. A kočičí mimča mají fakt velkou spotřebu.

VETERINÁRNÍ A DOPLŇKOVÉ PŘÍPRAVKY PRO ZVÍŘATA: Budeme moc rádi za přípravky na odblešení psů a koček (antiparazitní pipety, obojky), za odčervovací tablety i pasty, vitamínové a probiotické pasty pro pejsky a kočičky, kloubní výživu pro staroušky. Budeme také moc a moc vděční za mikročipy, protože nás pejsků za ten rok projde útulkem opravdu mnoho. Mikročip je fakt super věc! Mikročip má od nás samozřejmě každý pejsek, který jde do nového domova, a to už po celou dobu existence útulku – tedy 20 let. ! Byli jsme mezi průkopníky tohoto označování! Mikročipy za dobrou cenu nám můžete koupit ZDE.

DEZINFEKČNÍ A SANITÁRNÍ PROSTŘEDKY: Nejen mezi lidmi řádí infekční nemoci, ale bohužel i mezi zvířaty. Ještě dnes stále některé infekční choroby mohou zvíře zabít. Těmto smutným pohromám se snažíme předcházet velmi pečlivou karanténou a dezinfekcí. Stejně jako loni, tak i letos jsme měli v útulku marody, kteří mohli nakazit ostatní spolubydlící. Budeme proto velmi vděční za jakékoliv dezinfekční přípravky, např. Virocid, Sanicid, Ajatin, Desam, Savo, Chloramin tablety i prášek, dezinfekční mýdla a gely na ruce. Prostě jakékoliv dezinfekce, co ničí ty potvory bacily a viry. Moc se nám také hodí čistící a mycí prostředky na podlahy a nádobí, prací prostředky, vlhčené dezinfekční ubrousky.

ÚKLIDOVÉ POTŘEBY A POMŮCKY: Pro bezpečné, čisté a zdravé prostředí několikrát denně uklízíme jak provozní budovu, tak i zvířecí ubikace. Budeme vděčni za lopatky a smetáčky plastové i kovové (malé i velké), lopatičky na čištění kočičích záchodků, houbičky a hadry na mytí misek, mikrotenové sáčky, velké i malé plastové pytle, igelitové tašky (i použité), papírové utěrky, sady - mop s kýblem, plastové i kovové kýble, hrábě, košťata, zahradnické nářadí, smetáky, hrabla na sníh a v zimě i posypovou sůl.

PROPAGAČNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY: Jednou z důležitých činností útulku je osvěta a propagace, aby o nás a o zvířatech lidé věděli a svěřenci našli co nejdříve domov. Poučení pro nové páníčky, i další letáky si vyrábíme sami. Budeme tak rádi za různé kancelářské potřeby, hlavně papíry do tiskárny, propisky, fixy, popisovače, sponky do sešívačky, zvýrazňovače, šanony, čtvrtky, fotopapíry, spínací sponky, nůžky, kopíráky, bělící pásky na papír…

DOBRŮTKY: Nejvíce naše psí a kočičí šelmičky milují masíčko, a to v jakékoliv podobě. Jak syrové, tak sušené. Tím žádný správný hafan ani kočičák nepohrdne. Piškotky, sušené dršťky, sušené uši, plíce a všechny ty „smradlavky“, jak jim tety říkají, to je bašta. Ony by to prý do tlamky nevzaly, ale tyhle věci my milujeme. Na dobrůtky tety ukecávají i ty, co se moc kamarádit zpočátku nechtějí.

OSTATNÍ POTŘEBY PRO ZVÍŘATA: Zvířat u nás projde opravdu hodně, a to i různých druhů. Budeme rádi za klece pro králíky, ptáky, fretky, kovové skládací klece, přepravní kenely, plastové kočičí záchodky, odchytové sklopce, vatové tyčinky na čištění oušek, jednorázové chirurgické rukavice, plastové límce (po operačních zákrocích), buničité ubrousky – přířezy, náplasti.

Jestli se Ježíšku nechceš dřít s dárky, protože toho budeš mít až nad hlavu, můžeš nám pomoci i nějakou korunkou do prasátka. Už jsme za ně opravili kotce, koupili nové boudičky pro psíky a třeba teď opravujeme plot. Po 20. letech provozu nás čekají ještě další a další opravy. Korunky pomáhají i nemocným zvířecím kamarádům, aby měli jen tu nejlepší péči a brzy se uzdravili. U nás jde každá kačka opravdu na útulek. Proto to u nás máme krásné, zvířátka jsou opečovávaná a mají jen to nejlepší. A to jen díky pomoci a podpoře vás všech, co pomáháte. Opravdu si vás za to lidi nesmírně vážíme.

Prosba na konec…

Vánoce chytají človíčky za srdíčka. Je to kouzelná doba, kdy všichni dělají jen dobré skutky. Tak se třeba unáhleně rozhodnou a chtějí si nás vzít domů, když tak smutně koukáme za mřížemi kotce.

Je to moc hezké, ale je to obrovská zodpovědnost na hodně let. Budeme s Vámi v dobrém i zlém, ale vy nás musíte živit, platit nám doktora, když onemocníme, mít na nás spoustu času, zařídit hlídání o dovolené, když nás nemůžete brát s sebou, mít někoho, kdo nás vyvenčí, když omarodíte. Je to, jako když máte další děcko, a to není legrace. Sice toužíme po domově, ale nedejte na náš smutný kukuč a neunáhlete se jen pro tento vánoční čas. Nechceme se pak po tom, co vyprchá kouzlo Vánoc vracet zpět do útulku.

Kdo si počká, ten se dočká. Jednou se najde ten správný týpek, co si nás navždy odvede domů a my se budeme mít báječně. Počítejte s tím, že si ale tety a strejda každého týpka, co od nich chce zvířátko, důkladně prověří. Mají nás rádi a chtějí jen to nejlepší. Nedají nás opravdu každému, kdo si řekne. Jo, a hlavně nechoďte do útulku s tím, že chcete zvířátko jako dárek pro někoho pod stromeček! To ty naše tety a strejdu umí pěkně vytočit. Proč? Protože zvíře není přeci hračka! Protože vědí, jak to dopadne, až hračka dítě omrzí. Jsme na světě podstatně kratší dobu než vy lidi, tak si zasloužíme jen to dobré. Víte, jak nevhodné dárky končí po Vánocích.

A POZOR!

Zase budou po ulicích chodit podvodníci, kteří budou vybírat penízky, prý na náš nebo jiný útulek Nic jim nedávejte! My z našeho útulku nikdy nikoho neposíláme! A když budou říkat, že je to na jiný útulek, tak dárečky a korunky posílejte nebo odvezte přímo tomu útulku, kterému chcete pomoci a který to potřebuje! Jen tak budete mít stoprocentní jistotu, že vaše pomoc opravdu dorazí na to správné místo.

Budeme se na Vás moc těšit! Haf a mňau!

Městský útulek Děčín