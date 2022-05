Kde se vzal a čím se zabývá projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ začal ve Šluknovském výběžku působit v lednu 2020 roku a má za sebou již řadu povedených akcí na obou stranách hranice. Hlavní záštitu nad projektem drží město Varnsdorf a partnerem na německé straně je neziskový spolek Valtenbergwichtel, který sídlí v saském Neukirchu.

Primárním cílem projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ je mezigenerační propojení sousedů na obou stranách hranice. Tento cíl je naplňován prostřednictvím pořádání vlastních akcí, případně partnerstvím na akcích dalších subjektů. Kromě pořádání či podílení se na aktivitách v okolí se projekt také zavázal vyvinout webovou aplikaci určenou všem sousedům a neziskovým organizacím ve zmíněné oblasti.

Mezi konkrétní aktivity, které projekt realizoval, patří například workshop pořádaný v pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, jehož cílem bylo vygenerovat nápady pro rozvoj webové aplikace. Dále třeba zapojení varnsdorfských seniorů do organizace Krásnolipského maratonu nebo připojení se k 10. ročníku Dne pěší turistiky v Saském Neukirchu. V letošním roce má projekt naplánováno třináct různorodých akcí a všechny jsou dohledatelné na webu www.sousede-nachbarn.org.

Filmový dokument jako prostředek k obnově přeshraničních vztahů

Výše uvedený filmový dokument již vzniká, a to na obou stranách hranice. Smyslem celého konání je zachytit vyprávění lidí, kteří na hranici prožili většinu svého života. V praxi ti nejstarší vyprávějí a ty nejmladší se ptají. Nesporným kladem a jedinečností je to, že celý film vzniká ve šluknovském regionu. To znamená, že nejen účinkující, ale také tvůrci jsou místní obyvatelé.

Na naší straně hranice vyprávějí příběhy lidé, kteří žijí ve Šluknovském výběžku, případně přilehlých oblastech v Lužických horách či Českém Švýcarsku. Německou část příběhu vyprávějí naši sousedé ze Svobodného státu Sasko, konkrétně pak regionu Horní Lužice (Oberlausitz).

U nás dokument připravují studenti Biskupského gymnázia Varnsdorf pod dohledem zkušené profesorky dějepisu, paní Kláry Mágrové, a za profesionálního vedení filmaře Rudy Živce. Na německé straně film připravuje mládež z filmového spolku „Spurensucher“. Ve finále budou tedy premiéry dvě, jedna do prázdnin u nás a druhá v září v Německu.

„Moje dojmy z prvních natáčení jsou velmi pozitivní. Je neuvěřitelné, co všechno už zdejší lidé v proudu času zažili. Myslím si, že každé takové svědectví má svoji neuvěřitelnou výpovědní hodnotu, kterou je velmi důležité zachytit," sdělil koordinátor projektu Michal Svoboda.

