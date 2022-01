Chomutovské Slavojky vstupovaly do třetího kola volejbalových turnajů Teplická VOSA na vedoucí pozici průběžné tabulky soutěže a po skončení nedělního turnaje zůstaly lídrem soutěže. Dvakráte vyhrály 2:0, dvakrát remizovaly 1:1, leč na počet uhraných míčů vyhrály. Druhé místo získaly hráčky Los Dudos, které v druhém kole si vybojovaly postup do „áčka“. Sokolu Děčín přálo štěstí a po obsazení třetí příčky setrvává v elitní skupině. Lovošky a Středověk skupinu opouštějí. Ve skupině „B“ vyhrálo družstvo ZOO Teplice před teplickými Krušnohorkami. O umístění na třetím a čtvrté místo rozhodoval počet uhraných míčů ve všech zápasech. Bestie vykázaly skóre minus 8 míčů, Rumové pralinky plus 10 míčů. Kralupským Canonkám se nedařilo a doprovodí Bestie do „céčka“.