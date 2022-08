15:00 vystoupí 20 minutes – Startují tu jednovaječná dvojčata Simona a Denisa Katzer, která překvapí něčím novým každý sudý i lichý rok. Strávily čas v Berlíně, jako duo Twins – Wedding Music umí pěkně a vkusně bavit i na svatbách, ale nechtějte po nich Michala Davida! Ale spíš hudbu inspirovanou Oasis či Simonem a Garfunkelem. Jejich letošní vystoupení pak jsou ovlivněna nejen jejich pobytem na Kanárských ostrovech, nočním životem i žhavým létem. Přidají k pop-folkovému vystoupení labskou exhibici na windsurfingu, či ji i pro absenci mořských vln oželí?

16:00 vystoupí Holborn Stereo, tedy pražsko-ústecká kapela, ovlivněná britskou hudbou sklonku minulého století. Vlastní má hudbu i anglické texty a dřevní zvuk echt mladých muzikantů. Zajímavá kapela osloví víc věkových kategorií. Sami se označují za 'indie' či 'alternativní rock', jak je zvykem v USA. „Občas trochu psychedelie? Už jsem na nás zaslechl i škatulku 'ranní Pink Floyd',“ ohlíží se kytarista i autor písní Filip Prahl, „i madchester!” „S fotbalem máme málo společného,“ reaguje basák Jan.

Co zahrají? Písnička Lost Above the City se zvukem indického sitár, je inspirovaná filmem Ztraceno v překladu. Skoro nový dvoj-song Beauty Catcher/Chemically Sober, kde se prostřídají nálady.“ Je mimo jiné o noční cestě z jednoho žižkovského klubu, a o tom, že se prý dá ráno “chemicky” vystřízlivět,” ví Filip. Zahrají i nedávno vydanou, trochu asi pinkfloydovskou Wait For Ages, či ještě divnější If I Were You. Ano s basou à la hammond, to je náš typický zvuk,“ hlásí Filip. „Tedy i jako dost dalších zvláštních zvuků.“

Kapela se hlásí k 'indie' či 'alternativnímu rocku', jak je zvykem v USA. „A občas i trochu psychedelie? Už jsem na nás slyšel škatulku 'ranní Pink Floyd',“ vzpomíná Filip, „i madchester! Ale s fotbalem máme málo společného.“ „Přijďte se podívat už v neděli 21. srpna na břeh Labe v Děčíně. Užijeme si to spolu?“ ptají se Holborn Stereo.

Od 17.00 hrají Igor Barboi + Petr Zelenka, vyhledávaný brilantní ruský akordeonista se svým novým kolegou – percussistou. No, neberte to…

