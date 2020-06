Šluknovský zámek je v provozu. Od července zve na nové výstavy

Dovolte mi, abych vás touto cestou pozvala do Šluknovského zámku, který je již v plném provozu. Můžete navštívit výstavu Fenomén Igráček, která byla prodloužena do 31. 8. 2020, nebo si můžete zámek a jeho prvorepublikový okruh projít společně s průvodcem, denně, včetně víkendů od 9 do 17 hodin.

Zámek Šluknov. | Foto: J. Laštůvka