Šluknovský výběžek se chystá na největší sportovně-hudební zážitek roku

Ve dnech 4. a 5. srpna se v Jiříkově u Rumburku bude konat 29. ročník největší triatlonové události, Houmrův triatlon. Nedílnou součástí sportovní akce je i hudební festival HoumrFest, který je letos hvězdně obsazen. O hudební program se letos postarají kapely No Name, pop-rocková skupina, která v roce 2016 obdržela Zlatého slavíka v kategorii Slavíci bez hranic, Portless, UDG, Vltava, Děda Mládek IIegall Band, Pískomil se vrací, písničkář Láska a mnoho dalších. Vstupenky na HoumrFest jsou již v předprodeji, do konce dubna za zvýhodněnou cenu 150 Kč.

Houmrův triatlon. Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Dovolte, abychom vás pozvali na jediné dva festivaly s živou hudbou na světě, které se letos uskuteční pod fonetickým názvem "houmrfest". 7700 km od sebe. Na konci června HoumerFest v Chicagu (USA, Illinois) a na začátku srpna náš HoumrFest v Jiříkově (ČR, Ústecký kraj). V ideálním případě navštivte obě akce. Musíte-li si však vybrat, pak byste měli vědět, že na americký HomerFest nesmí domácí zvířata, nebude tam legendární DJ Aleš Matoušek a vstupenka stojí 75$/1650 Kč (+ letenka). Zatímco na HoumrFest ve Šluknovském výběžku mohou všichni domácí mazlíčci bez výjimky, atmosféru bude tunit legendární DJ Aleš Matoušek a za vstupenku dáte 330 Kč. Tedy v případě, že zaplatíte až na místě. Pokud si ale pospíšíte, a vstupné uhradíte již do konce dubna, zaplatíte 150 Kč,“ říká Vladislav Dykast, organizátor a ředitel závodu. Houmrův triatlon je brán jako rodinná událost. Pro dospělé soutěžící připravili pořadatelé sportovní disciplíny na tratích ve třech úrovních náročnosti. Pro plavání, běh a jízdu na kole si budou moci vybrat trať hobby, klasik či sport nebo se rozdělit do štafetových týmů. Trať hobby zahrnuje 50 m plavání, 10 km kolo a 2 km běh, trať klasik se skládá z 200 m plavání, 20 km kolo a 5 km běhu a nejnáročnější trať sport představuje 400 m plavání, 40 km kolo a 10 km běh. Vlastní soutěžní den čeká také na děti, pro starší osmi let bude dokonce připraven i kompletní triatlon včetně plavání. H-triatlon Junior se uskuteční v pátek 4.8. Oběma dny účastníky závodu i přihlížející diváky provede zkušený moderátor ČT Stanislav Bartůšek. Po ukončení sportovních aktivit je přivítá také na bohatém doprovodném programu. Web, přihlášky k závodům: www.htriatlon.cz

Předprodej vstupenek na HoumrFest: www.ticketstream.cz/akce/houmrfest-open-air-mesto-hudby-170224

Cena: do 30. 4. 150 Kč, 1.5. - 30. 6. 230 Kč, 1.7. - 3. 8. 290 Kč, na místě 330 Kč

Informace o triatlonu: vladislavdykast@gmail.com, 725933660 a na webových stránkách

Informace o festivalu na: jam-pr@email.cz, 773 022 238 a na webových stránkách S.V.A. Trio v zajetí Urban Fusion. Muzikanti svůj styl představí ve Varnsdorfu Harmonogram závodu:

Prezentace příchozích závodníků končí 60 minut před jejich startem, předem přihlášení závodníci se musí prezentovat nejpozději 30 minut před svým startem. Pátek 5.8.

14:00 Otevření stanového městečka

14:30 Otevření startovní kanceláře

16:00 Start Benjamínci (2018 a mladší)

16:15 Start Vlčáci (2015-2017)

16:45 Start Předžáci (2011-2014)

17:15 Start Mladší žáci (2009-2010)

18:00 Start Starší žáci (2007-2008)

19:00 Dětské závody – slavnostní vyhlášení

20:15 Večerní program Sobota 6.8.

8:30 Otevření startovní kanceláře

9:00 Jak na to

10:00 Otevření depa

11:00 Rozprava před závodem

11:30 Přesun na start

11:45 Ukládání kol do depa

12:00 Start SPORT

12:20 Start KLASIK

12:40 Start HOBBY

14:30 Slavnostní vyhlášení výsledků

15:00 Hudební festival Partneři akce: Město Jiříkov, H triatlon, HT agentura. Akce se bude konat pod profesionálním dohledem Zdravotní záchranné služby. Kateřina Kociánová