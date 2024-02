Slavoj Děčín oddíl stolního tenisu pořádal v sobotu 17. února 2024 memoriál Jiřího Hermana a Miroslava Bajuse. Do turnaje se přihlásilo celkem čtrnáct hráčů.

Účastníci Memoriálu J. Hermana a M. Bajuse. | Foto: Jaroslav Šmucr

Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin, kde se hrálo systémem každý s každým na tři sety. Za stavu 2:2 se do tabulky započítával jeden bod. Ze skupin první dva hráči postoupili do „Zlatého pavouka“, kde se hrálo vyřazovacím způsobem. Hráči s umístěním ve skupinách na třetím a čtvrtém místě hráli vyřazovacím způsobem ve „Stříbrném pavouku“. Po celodenním boji se do finále dostali Pavlína Brabencová a Jaroslav Scháněl, kde J. Scháněl zvítězil 3:1 a získal celkové vítězství a Putovní pohár. Po ukončení dvouher se utkalo sedm dvojic ve čtyřhrách na dva vítězné sety. Čtyřhru ovládla dvojice Šváchová Lenka a Jaroslav Scháněl,kteří ve finále porazili Jindru Krannicha s Janem Havlíkem 2:1.

Výsledky Čtvrtfinále:

J. Krannich – M. Stach 3:0. J. Scháněl – J. Havlík 3:0.

M. Výborná – J. Hrabě 3:0. P. Brabencová – J. Šmucr 3:0. Semifinále:

J. Krannich – J. Scháněl 2:3. P. Brabencovová - M. Výborná 3:0. Finále:

J. Scháněl - P. Brabencová 3:1 Čtyřhra finále:

J. Scháněl L. Švachová - J. Krannich J. Havlík 2:1 Celkové umístění:

1. J. Scháněl

2. P. Brabencová

3. M. Výborná

4. J. Krannich

5. J. Havlík

6. J. Šmucr

7. J. Hrabě

8. M. Stach

9. P. Mokráček

10. L. Švachová

11. V. Hladík

12. J. Marek

13. J. Havel

14. P. Kozelek

Jaroslav Šmucr