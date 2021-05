Stejně jako loni, i letos zkomplikovala vyhlašování opatření spojená s bojem proti pandemii koronaviru. Tradiční setkání a vyhlášení finalistů bylo tedy opět zrušeno. Vítězové ale o svá ocenění nepřijdou – do konce června jim je osobně doručí regionální manažerka EKO-KOM Alice Karlíková.

Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, rozdělena do čtyř kategorií - obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkaly městysy do 3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své třídičské výsledky města nad 3 500 obyvatel.

Napříč všemi kategoriemi se znovu umístily města a obce, které se v letech předešlých ještě nikdy neumístily, nebo tomu bylo už dávno, např. Úštěk nebo Pesvice. „Obce dokázaly motivovat své obyvatele tak, že se výsledek dostavil, a to právě v podobě umístění v soutěži,“ prozradila tajemství jejich úspěchu ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM Martina Filipová.

Ocenění každoročně přebírá také „Skokan roku“, tedy město či obec, které se v meziročním srovnání výsledků třídění odpadů posune o nejvíce příček směrem nahoru. Tento titul v rámci soutěže Skleněná popelnice 2020 získala obec Klapý, a to neuvěřitelným posunem o několik desítek pořadí směrem nahoru než tomu bylo v roce 2019.

Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu realizovaného krajem a společností EKO-KOM nazvaného Intenzifikace odděleného sběru v Ústeckém kraji. V Ústeckém kraji vytřídil každý obyvatel za loňský rok 44 kilogramů odpadu. Za celorepublikovým průměrem, který v roce 2020 činil na každého obyvatele 53,2 kilogramu, kraj zaostal o více než 9 kilogramů. „V porovnání se sousedními regiony v celkové výtěžnosti tříděného odpadu stále pokulháváme, jsem ale přesvědčena, že finanční odměna za umístění v této soutěži bude pro další obce motivačním prvkem k rozvoji sběru tříděného odpadu. Jsem ráda, že se i letos v soutěži objevila města a obce, kde proběhla větší informovanost občanů, což mělo velmi dobrý efekt,“ uvedla regionální manažerka EKO-KOM Alice Karlíková.

V té souvislosti zmínila zejména města v Litoměřickém a Lovosickém okrese, kde 10 z 20 finalistů dosáhlo na přední příčky v jednotlivých kategoriích. „Nejvíce mě těší, že město Hoštka, které se loni umístilo na druhém místě, si stanovilo cíl bojovat o první příčku ve své kategorii a tohoto cíle dosáhlo. Je tudíž evidentní, že když se chce, tak to jde,“ dodává Karlíková.

Kategorie do 500 obyvatel

1. Lobendava, Děčín

2. Pesvice, Chomutov

3. Doubice, Děčín

4. Kyškovice, Litoměřice

5. Ploskovice, Litoměřice

Kategorie nad 501 obyvatel

1. Staré Křečany, Děčín

2. Blatno, Chomutov

3. Lipová, Děčín

4. Libčeves, Louny

5. Vědomice, Litoměřice

Kategorie do 3 500 obyvatel

1. Hoštka, Litoměřice

2. Třebenice, Lovosice

3. Brozany nad Ohří, Litoměřice

4. Úštěk, Litoměřice

5. Panenský Týnec, Louny

Kategorie nad 3 500 obyvatel

1. Roudnice nad Labem, Litoměřice

2. Libochovice, Litoměřice

3. Louny, Louny

4. Varnsdorf, Děčín

5. Lovosice, Lovosice

Kristýna Sklenářová