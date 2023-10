Každoroční ukončení sezony se pomalu blíží a státní zámek v Benešově nad Ploučnicí to opět rozjede ve velkém.

Akce "Na zámku straší" na benešovském zámku. | Foto: Zámek Benešov nad Ploučnicí

„Stalo se již téměř tradicí, že turistická sezona bývá na zámku ukončována naší akcí Na zámku straší, která má své dlouholeté kořeny a pořádáme ji již několik let. Letošní rok tomu nebude jinak,“ nastínila kastelánka zámku Renata Křížková.

Akce 'Na zámku straší' na benešovském zámku.Zdroj: Zámek Benešov nad PloučnicíVelkolepá akce Na zámku straší se uskuteční v pátek 27. října 2023 od 17.00 hodin, a že se máte na co těšit, o tom svědčí i bohatý doprovodný program. Pro děti, ale i pro dospělé návštěvníky budou zpřístupněna strašidelná zámecká sklepení, která bývají po čas celého roku uzavřena, dále nebudou chybět dětské soutěže či stezka odvahy. To však není zdaleka vše – návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Balónkové Evičky, malování na obličej, ale především na všelijaké nadpřirozené bytosti, které budou v tento den na zámku strašit.

„Jsme nesmírně vděčni, že se tato naše akce lidem líbí a každoročně nás tak opakovaně navštěvují. Už jen díky těmto věrným návštěvníkům se snažíme každý rok přijít s něčím novým, a jinak tomu nebude ani tento rok – o co se však konkrétně jedná, to vám neprozradím. Přijďte a uvidíte sami,“ pozvala návštěvníky s úsměvem na tváři kastelánka. „Velké poděkování patří především všem návštěvníků, ale také partnerům akce, kteří nás podporují a s akcí Na zámku straší nám pomáhají, a to jak finančně, tak i skrze hmotné dary či dobrovolnickou činnost,“ doplnila kastelánku její zástupkyně Miluše Kristková. „V tomto roce se nám sešlo až neskutečné množství sponzorů, a my jsme za všechny vskutku vděčni.

Bez podobné podpory bychom nemohli akci pořádat v tak velkém měřítku,“ sdělila Kristková. O vstupenky na akci se obávat nemusíte – budou k dostání v den akce přímo u vstupu (platba v hotovosti), nebo si své vstupenky můžete zakoupit již nyní online skrze oficiální webové stránky zámku Benešov nad Ploučnicí.

A nezapomeňte – v pátek 27. října 2023 od 17.00 hodin to vypukne!