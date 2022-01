První letošní farmářské trhy proběhnou v Ústí nad Labem v úterý 11. ledna od 8 do 15:30 hodin. Hned ve středu 12. ledna zamíří trhy do Děčína. Stánky budou na děčínském Masarykově náměstí od 8 do 15 hodin. Nakoupit zde můžete například čerstvé pečivo, uzeniny nebo maso. Pokud se vám do Děčína nechce, můžete si nakoupit z e-shopu nakupztrhu.cz. První rozvoz bude ve čtvrtek 13. ledna, a pak už pravidelně každý další čtvrtek. Při nákupu nad 800 korun je doprava zdarma.