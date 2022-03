Sobota 26. února. Již dva dny probíhají ruské vojenské operace na Ukrajině. Na varnsdorfském náměstí zaparkovalo několik aut. Jejich osazenstvo tak zareagovalo na výzvu, které si všimli na sociálních sítích. Za tou stál Dominik Maaz. Ten se rozhodl spolu se svým kamarádem a ve spojení s humanitárními organizacemi. zapojit do přímé pomoci a vyrazit na Ukrajinu pro někoho z těch, kteří v této době prchají z oblastí válečného konfliktu. Pro zpáteční cestu tedy využití pro svou zapůjčenou dodávku měli. Ale proč jet s prázdným velkým autem tam, kde je nedostatek. V tuto chvíli přišla na řadu ona zmíněná výzva, aby mu lidé pomohli se zaplněním velkého prostoru. Ohlas byl velký. Během patnácti minut již nebylo kam ukládat a přesto přijížděly další vozy. Co s tím? Tuto otázku pomohla vyřešit právě ona bezesná noc a další člověk, kterému osud lidí na Ukrajině nebyl a není lhostejný, Kateřina Dlasková. Ta „projížděla“ onu noc sociální sítě a hledala, jak a kde pomoci. Tak se dostala nejen k Dominikově výzvě, ale také ke skupině dobrovolníků z Ústecka založené Martinem Durchánkem a rozhodla se, že nejen donese potřebné věci k dodávce na náměstí, ale že zorganizuje sbírku potřebného materiálu ve Varnsdorfu i v Rumburku. A události nabraly rychlý spád.

Prvními body k řešení byly základní otázky kdy a kde. Ta druhá měla jasný limit: odvoz materiálu byl skupinou naplánován na úterní poledne z Ústí nad Labem. Výběr pomoci se tedy musel uskutečnit v pondělní den. Ta první se také ukázala být jednoduchou – s využitím svých prostor okamžitě souhlasila jak ZUŠ ve Varnsdorfu, tak Gymnázium Rumburk, které se díky své velikosti mohlo stát jakousi skladovací centrálou. Zapojily se také dva podniky – rumburský Bohemian Coffee House a varnsdorfská Hosana. Když tedy bylo jasné, kdy a kde, znovu přišel ke slovu Facebook a výzva se vydala „do světa“. Zároveň ji do svých e-mailů obdrželi všichni rumburští gymnazisté. Z těch se také na žádost o pomoc s organizací okamžitě ozvala více než třicítka nadšenců. Již v sobotu tedy bylo vše v tomto ohledu zařízeno a hlavní aktéři se mohli soustředit na další důležité body. Kam přímo pomoc z výběžku poputuje a jak. V soukolí se tak objevuje další důležité jméno – Pavel Popovič. Hlavně díky jeho přispění došlo k provázání sbírky s ukrajinským konzulátem a s městem Užhorod, které bylo vybráno jako cíl pomoci, a také k rozšíření dosahu akce. Skupina začala koordinovat nejen vybírání materiální pomoci, ale i zajišťování ubytovacích kapacit ve Šluknovském výběžku pro uprchlíky. Se zajištěním dopravy pak pomohl Stanislav Šusta a firma NOPROSU. A v pondělí vše vypuklo…

Již do rána bylo v jazykové učebně Gymnázia Rumburk zřejmé, že ohlas akce mezi lidmi i veřejností je obrovský. Tašky, krabice, pytle, vše naplněné až po okraj, nosili nejen studenti, ale téměř nepřetržitě i veřejnost. Pomocné studentské síly vše pečlivě třídily, evidovaly, rozdělovaly do krabic, nadepisovaly a nakonec uskladňovaly, kde se dalo. Času na oddech příliš nebylo a již po prvních hodinách bylo jasné, že původní záměr, kdy měly být školní prostory otevřeny jen do 15. hodiny a pak by lidé mohli využít ostatní prostory, bude nutné prodloužit. I gymnázium tak stejně jako ostatní sbíralo věci až do šesté hodiny večerní. Stejný nápor zažívala odpoledne i ostatní místa. Do těch varnsdorfských se tak vydala na pomoc i více než desítka studentů gymnázia varnsdorfského. V 18 hodin se sbírky uzavřely a materiál se dopravil do rumburské školy. Tam už byl vrchovatě zaplněn nejen prostor mezipatra u šaten, ale i studentská místnost.

Gymnázium Rumburk, logo.Zdroj: Gymnázium Rumburk

Úterní ráno ještě sbírka pokračovala cca do 9 hodin. A krátce po poledni jsme se dostali tam, kde tento článek začal. K nakládání a odjezdu. Zde by se mohl příběh uzavřít. Ale neuzavře. Kamion a dodávky s řidiči jsou na cestě, spolu s nimi i zmiňovaný konvoj pomoci u Ústí nad Labem. Organizátoři nejen sledují jeho cestu a to, kam se pomoc dostane, ale také stále zajišťují a koordinují pomoc s ubytováním ve výběžku. Přes e-mail vybezekukrajina@gmail.com se mohou ozvat jak ti, kteří ubytování nabízejí (vyplní do předmětu zpráva „ubytování“ , tak lidé nabízející dobrovolnickou pomoc („dobrovolník“).

I přes tragédii, která byla spouštěčem veškerého tohoto úsilí, je potěšující vidět obrovskou vlnu solidarity, která se vzedmula v našem kraji. Ale největším přáním všech zainteresovaných samozřejmě je, aby se život, a to především na zasažené Ukrajině, mohl vrátit co nejdříve ke svým lepším časům.

A poděkování na závěr. Patří nejen těm konkrétním jménům, ale i dalším, v tuto chvíli „bezejmenným“, bez kterých by to ale nešlo… Řidičům, jedoucím s pomocí, majitelům a personálu podniků Hosana a Bohemian Coffee House. Ředitelkám Gymnázia Rumburk a ZUŠ Varnsdorf i jejich zaměstnancům. Za rumburskou školu pak speciálně oné třicítce studentů, osazenstvu kanceláře, panu školníkovi i úklidovému personálu, kteří všichni zajišťovali provoz až do večerních hodin a podíleli se na průběhu akce. Všem ještě jednou DÍKY.

Lenka Nedvídková

FOTO, VIDEO: Pozor na ně! Kovová monstra v OC Pivovar zaujmou i vyděsí