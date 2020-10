Jedním ze zvířat, které na tyto problémy trpí, jsou lamy.

„Ty jsou v přírodě zvyklé konzumovat velmi tvrdou vegetaci, čímž dochází k přirozenému obrušování zubů. Ale v zoo, kde se krmí hlavně lučním senem, k přerůstání zubů docházet může, a proto je potřeba je jednou za čas obrousit. Pokud by zvíře takovou péči nedostalo, mohl by chrup přerůst natolik, že by ho omezoval v příjmu potravy,“ vysvětlil vrchní chovatel Zoo Děčín Petr Haberland.

Ve středu 23. září takovou pravidelnou prohlídku chrupu absolvoval mimo jiné i samec lamy vikuně. Byly mu obroušeny nejen přerostlé přední zuby, ale také špičáky.

„Velmi ostré zahnuté špičáky používají samci v soubojích o samice. Jeden druhého dokáže do krve potrhat nebo dokonce vykastrovat. Náš samec je sice ve stádě jediný, ale v době říje se chová agresivně i k samicím. Vloni svými zuby poranil jedné ze samic oční víčko tak, že jí ho musela veterinární lékařka zašít,“ doplnil vrchní chovatel.

S upraveným chrupem je tak samec vikuně pro ostatní členy stáda méně nebezpečným.

Zoo Děčín