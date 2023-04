/ROZHOVOR/ To se jednou spojili tři čeští špičkoví muzikanti, kteří vystudovali klasiku, a tak dlouho hledali svůj vlastní styl, až ho našli a pojmenovali Urban Fusion. Ve čtvrtek 6. dubna 2023 v 18 hodin ho představí v Městském divadle ve Varnsdorfu. A bude to zážitek velmi ojedinělý – podobnou hudbu totiž nikdo na české scéně nehraje a i v Evropě bychom podobný soubor jen těžko hledali.

S.V.A Trio | Foto: S.V.A Trio

Trio tvoří houslista Alexey Aslamas, violista Vladan Malinjak a violoncellista Šimon Marek. Často a rádi spolupracují s žánrově velmi rozdílnými interprety – třeba s Darou Rolins, Lash&Grey, DJ Wichem nebo osobitou varnsdorfskou písničkářkou Janou Vébrovou.

Všichni tři máte za sebou klasické hudební vzdělání a někteří i výrazné úspěchy na poli klasické hudby. Co tedy bylo podnětem k vytvoření S.V.A. Tria?

Byla to společná záliba v jazzu, rocku… prostě fusion music. A všichni jsme vždy chtěli mít kapelu, která by hrála pouze vlastní hudbu.

Zdroj: Městské divadlo VarnsdorfUrban Fusion je pro většinu hudebního publika nový termín. Jak vznikl a jak byste ho definovali?

Je to směs neboli fúze hudebních žánrů, které se vyvinuly ve městě – od RNB, Hip Hopu až po jazz, funk, drum´n´base. Náš styl by se ale zároveň dal definovat třeba jako moderní městská vážná hudba.

Hrajete výhradně vlastní skladby, což není při nástrojovém složení vašeho tria úplně běžné. Neměli jste zpočátku obavy, jestli vaše originalita na české i evropské hudební scéně nebude pro diváky a posluchače nezvyklá? Jak vlastně lidé na Urban Fusion reagují? A je rozdíl, hrajete-li v Česku nebo za hranicemi?

Myslím si, že hrát vlastní tvorbu obecně běžné je. Každý muzikant by ideálně chtěl – a vlastně i měl – hrát hudbu, která mu zní v hlavě. To je ten hlavní důvod, proč kdysi vzal nástroj do rukou a obětoval cvičení celý svůj život. Obavy jsme neměli, protože si za svou hudbou stojíme a první album jsme dělali tak, aby se líbilo především nám, aby bylo dotažené podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. To, že na ni lidé reagují pozitivně, nám samozřejmě dělá obrovskou radost. Další důležitou věcí je, že za každým trackem stojí příběh, nejsou to jen pěkné tóny. Naše hudba je o obyčejných, všem dostupných emocích a možná proto není žádný rozdíl, jestli ji hrajeme v Česku nebo zahraničí. Jak my rádi říkáme – normální hudba pro normální lidi…

Podařilo se vám něco, co mnohé muzikanty nepotká za celý život – našli jste svůj styl a jste v něm jedineční. Má se vaše hudba ještě kam rozvíjet? Co jsou podněty, které vás inspirují?

To je těžká otázka. Ono, samozřejmě, vždycky je, kam se rozvíjet. Těžké je neopakovat se, nehledat úspěch tam, kde jsme ho už našli (k čemuž se člověk vždycky instinktivně uchyluje) a jít dál, dál hledat a nacházet… V současné době třeba chystáme desku s vynikajícími spoluhráči – trumpetistou Miroslavem Hloucalem a bubeníkem Milošem Dvořáčkem.

Rostislav Křivánek