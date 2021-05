Jak se díváte na skutečnost, že vnitřní sportoviště jsou dlouhou dobu zavřená?

Jak by řekl klasik, tento způsob řešení problému, zdá si mi poněkud nešťastným. Určitě bych uvítal otevřené vnitřní sportoviště za nějakých omezených podmínek. Čemu nerozumím, byl do nedávna zakázaný například tenis, či další sporty pro dvojice, kde jste dál od sebe. Bohužel musím přiznat i jako nadšený fitness trenér, že je logické, že fitness centra jsou v nejhorších dnech pandemie zavřené. V dnešních dnech už by s nějakým omezeným počtem a za určitých hygienických podmínek, měly být otevřená všechny vnitřní sportoviště.

Myslíte si, že jejich uzavření má v boji proti koronaviru smysl?

Určitě to smysl mělo, proti tomu se nedá nic říct. Pokud bylo denně nakažených 15 000-20 000, tak chápu dočasné omezení všeho. Ale jakmile se bavíme o nějakém malém počtu nakažených, doufám, že se nedotknu nikoho, komu koronavirus ublížil, tak hurá sportovat. Mrzí mě, že v dnešním světě se jako první omezil sport a kultura, už v dobách antického Řecka každý věděl, jak je důležité se starat o tělo, mysl i ducha. V dnešním světě se už na to téměř nehraje.

Dokážete říct, jak velký dopad na děti bude mít absence tělesné výchovy v rámci školní výuky?

No už celková absence školní docházky bude a je obrovský problém. Absence tělovýchovy jen vše umocňuje. Nedávno mi telefonoval jeden známý, že jeho syn za rok a půl ve 12 letech přibral 19kg. Od obvodních doktorů slyšíte zprávy podobné. Musíme s tím, hlavně rodiče, něco dělat.

Má omezení sportování větší dopad na děti nebo na dospělé?

Rozhodně a zcela jasně odpovídám, že na dětech se doba podepíše nejvíce. Přicházejí o disciplínu, řád, návyky, schopnost zkousnout porážku a o celkovou odolnost organismu. Jen upozorňuji, není to vina dětí. Ti nejmenší za to nemohou, jen to odnáší nejvíce.

Mohou on-line tréninky plnohodnotně nahradit tradiční sportování, při vší úctě k vašemu projektu?

Bohužel opět odpovídám, že nikoliv. Ač jsem velký optimista, on-line cvičení jsem zavedl, jako poslední záchranu pro ty, kteří to s pohybem ještě nevzdali a s kapkou naděje, že se přidají i nesportovci. On-line cvičení řekněme z jedné třetiny nahrazuje plnohodnotný pohyb mezi dalšími dětmi.

Jak důležité je to, že se už nyní může v omezeném režimu trénovat pod širým nebem?

No řekněme, že ten omezený počet je omezený do takového míry, že to doposud bylo spíše vtipné. Ale nechci tu tolik provokovat, myslím, že už stačilo. Odpovím tedy tak, že jsem rád za zlepšení situace a za možnost pohybu ve venkovním prostředí.

Jak jste zatím spokojený se svým projektem a počtem účastníků on-line tréninků?

S Mladými Supersportovci jsem šíleně spokojený, spousty rodičů to přijalo a jsou za tuto aktivitu moc rádi. Počet stále narůstá! Jediné, co mě trošku trápí, že už nemohu ani všechny poznat ve skutečnosti, či si díky velkému počtu pamatovat jména všech dětí. Byl bych vážně vděčný, kdybych je poznal na živo a dal si přátelský „high five“ se všemi (smích).

Máte nějaké nápady, jak projekt posunout dál a zlepšit?

Nápadů je spousta, chceme založit ligu supersportovců, kde se budou natáčet videa na youtube s dětmi, jak cvičí a zároveň porovnávat s výsledky slavných herců, zpěváku a jiných umělců. Hlavní myšlenka je, že sport je tu pro všechny věkové kategorie a je jedno, co děláš, kým jsi, kolik ti je let, ale hýbat se je třeba. Dále edukativní videa s vysokoškolskými profesory UJEPU. A v neposlední řadě, rád bych už od září založil v Litoměřicích ve fitness centru Beseda novou poradnu pro obézní, nesportující děti, či rodiče. Aby se nikdo nestyděl hýbat a začít sportovat. Je toho spousta a uděláme s kolegou Pavlem Gruntem vše, aby se nám to povedlo.

Narážel jste nebo možná stále narážíte na nějaké překážky, které vám práci komplikují?

Práci komplikuje maximálně wifi připojení. Občas se stane, že se online supercvíčo přeruší. Jinak díky bohu, žádné komplikace nemáme.

Chtěl byste dodat něco na závěr?

Závěrem chci všem říct a hlavně rodičům, rozhýbejte se a hlavně rozhýbejte svoje děti. Zastavme společně obezitu. Není žádná ostuda začít, nikdo se Vám smát nebude. Jen mějte aspoň trošku pevnou vůli. Uvidíte výsledky a bude Vám lépe. Držím všem palce. Mějte se krásně a žijte s úsměvem.

Lenka Prošková